باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و دبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر در گفت‌و‌گو با رادیو تهران از رشد قابل توجه ارسال آثار و حضور شرکت‌کنندگان در جشنواره چهاردهم مد و لباس فجر گفت و بیان کرد: سال گذشته حدود ۸۰۰ هنرمند در جشنواره شرکت کرده بودند، که امسال از همان ابتدای زمان فراخوان دو هزار و ۴۰۰ نفر در جشنواره شرکت کردند، که نشان‌دهنده رشد شرکت‌کنندگان است.

گرجی از درخواست متقاضیان برای تمدید زمان ارسال آثار به مدت یک هفته گفت و افزود: به همین دلیل ما زمان ارسال آثار را تمدید کردیم، که پیش‌بینی می‌کنیم تعداد زیادی آثار به دستمان برسد. بعد از آن هنرمندان باید به دنبال اجرای طرح‌هایشان بروند. آنها فرصت حدود دو ماهه دارند و بعد اوایل بهمن ماه چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر را اجرا خواهیم کرد.

دبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر در پاسخ به این سوال که ابتدا باید طرح‌هایشان پذیرفته شود، تا آن را اجرایی کنند؟ بیان کرد: بله، ما بعد از مرحله ارسال آثار، غربالگری داریم و آثاری که از طرح‌های برجسته برخوردارند انتخاب می‌شوند و بعد برای اجرای آن اقدام می‌کنند.