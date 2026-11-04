۵ هزار و ۳۰۰ لیتر روغن موتور تقلبی و فاقد مجوز استاندارد در جریان بازرسی مشترک بازرسان صمت و استاندارد از یک واحد تولیدی متخلف در قم کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم، با اعلام این خبر گفت: بازرسان این اداره‌کل در جریان اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی‌ها و در گشت مشترک با بازرسان اداره‌کل استاندارد، یک واحد تولیدی را شناسایی کردند که روغن موتور فاقد مجوز استاندارد را با عنوان محصول مرغوب و دارای سطح کیفی بالا تولید و عرضه می‌کرد.

وی افزود: در بازرسی از این واحد، یک‌هزار و ۶۰ قوطی پنج‌لیتری روغن موتور، به حجم مجموع پنج‌هزار و ۳۰۰ لیتر، کشف و ضبط شد.

مدیرکل صمت قم ارزش این محموله را ۶۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پرونده تخلف این واحد از طریق سامانه سیمبا برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

کریمی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در مقابله با تخلفات اقتصادی، از شهروندان خواست گزارش‌های خود درباره گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا و احتکار را از طریق سامانه ۱۲۴ اداره‌کل صمت قم اعلام کنند.

برچسب ها: روغن موتور ، گرانی ، تقلبی
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