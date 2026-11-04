باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار شایعاتی مبنی بر تعطیلی شیفت عصر مدارس استان تهران، روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، این شایعه را تکذیب و بر تداوم آموزش در این روز تاکید کرد.

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران تصریح کرد: تمامی برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های مدارس در شیفت عصر، مطابق با تقویم آموزشی و بدون هیچ‌گونه تغییری برگزار خواهد شد. وی تاکید کرد که شایعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی فاقد هرگونه اعتبار است.

این نهاد همچنین از خانواده‌ها و دانش‌آموزان خواست تا برای جلوگیری از بروز هرگونه سردرگمی، تنها به منابع رسمی و اخبار منتشر شده از سوی سازمان آموزش و پرورش استناد کنند.