روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران ضمن تکذیب شایعات منتشر شده در فضای مجازی، اعلام کرد: برنامه‌های آموزشی مدارس در شیفت عصر طبق روال عادی ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار شایعاتی مبنی بر تعطیلی شیفت عصر مدارس استان تهران، روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، این شایعه را تکذیب و بر تداوم آموزش در این روز تاکید کرد.

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران تصریح کرد: تمامی برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های مدارس در شیفت عصر، مطابق با تقویم آموزشی و بدون هیچ‌گونه تغییری برگزار خواهد شد. وی تاکید کرد که شایعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی فاقد هرگونه اعتبار است.

این نهاد همچنین از خانواده‌ها و دانش‌آموزان خواست تا برای جلوگیری از بروز هرگونه سردرگمی، تنها به منابع رسمی و اخبار منتشر شده از سوی سازمان آموزش و پرورش استناد کنند.

برچسب ها: تکذیب تعطیلی مدارس ، آموزش و پرورش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
فیروزی
۱۳:۳۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
قدیم ۱۳ آبان شیفت عصر تعطیل میکردن ...
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