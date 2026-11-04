باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه حاجی زاده - علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی، در آیین نواخته‌شدن زنگ استکبارستیزی به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز که روز سه‌شنبه ۱۳ آبان در مدرسه دخترانه زهرا ناحیه دو ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: سیزدهم آبان در حافظه تاریخی ملت ایران، یادآور ایستادگی در برابر سلطه و تأکید بر حق بنیادین ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش است؛ مناسبتی که با نام دانش‌آموز پیوند خورده و بر نقش حیاتی نسل جوان در شناخت تاریخ و پاسداری از استقلال کشور تأکید می‌ورزد.

صمیمی با تبیین جایگاه این مناسبت تصریح کرد: روز دانش‌آموز فرصتی است برای بازخوانی جایگاه دانش‌آموزان در تحولات ملی و تأمل در مسئولیت‌هایی که بر عهده نسل آینده گذاشته شده است. دانش‌آموز امروز، سازنده آینده ایران است و تحقق این نقش، مستلزم برخورداری از روحیه پرسشگری، قدرت تحلیل و خودباوری بر پایه شناخت ریشه‌های تاریخی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی با اشاره به پیوند میان استقلال‌طلبی و آگاهی افزود: استکبارستیزی زمانی به یک نگرش پایدار بدل می‌شود که بر پایه شناخت عمیق و درک کرامت انسانی استوار باشد. در این راستا، رسالت نظام تعلیم‌و‌تربیت، توانمندسازی دانش‌آموزان برای دستیابی به چنین شناختی و پرورش نسلی است که با اندیشه‌ای مستقل و نگاهی نقادانه، در عرصه‌های علمی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی با تمرکز بر نقش زنان در پیشرفت کشور اظهار داشت: گسترش فرصت‌های یادگیری و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان دختر، زیربنای مشارکت مؤثر آنان در آینده علمی و اجتماعی ایران است. نسل جوان برای صیانت از هویت ملی، نیازمند مهارت، خلاقیت و توانایی مواجهه سنجیده با مسائل پیچیده جهانی است.

صمیمی در ادامه با گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید جنگ رمضان، یسنا میرزازاده، نازنین زینب ملایی و رها حیدری، خاطرنشان کرد: یاد این دانش‌آموزان شهید، یادآور مسئولیت جمعی در قبال تأمین امنیت، آرامش و آینده نسل‌های آینده است؛ وظیفه‌ای که صیانت از آن، بر عهده تمامی نهادهای خانواده، مدرسه و جامعه قرار دارد.

وی با اشاره به غرس سه نهال به یاد این دانش‌آموزان شهید افزود: این نهال‌ها نمادی زنده از پیوند خاطره شهیدان با زیستِ جاری و آینده این سرزمین هستند؛ درختانی که با رشد خود، یاد دانش‌آموزانی را که نامشان با تاریخ این مدرسه گره خورده، زنده نگه می‌دارند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان در پایان سخنان خود تأکید کرد: گرامیداشت واقعی روز دانش‌آموز، در گرو فراهم‌سازی بسترهای رشد فکری، علمی و اخلاقی آنان است. مدرسه باید فضایی پویا برای بالندگی اندیشه و پرورش نسلی آگاه باشد؛ نسلی که با اتکا به توان علمی و پایبندی به کرامت انسانی، در مسیر ساختن آینده‌ای شایسته برای ایران گام بردارد.

در حاشیه آیین نواخته‌شدن زنگ استکبارستیزی در مدرسه دخترانه زهرا ناحیه دو ارومیه، سه اصله نهال به نام و یاد رها حیدری، یسنا میرزازاده و نازنین زینب ملایی**، سه دانش‌آموز شهید جنگ رمضان، در حیاط این مدرسه و به دست مسئولان غرس شد؛ تا درختان، راویان خاموش نام‌هایی باشند که از دفتر زندگی کودکانه به حافظه جاودان این سرزمین پیوسته‌اند.