معاون قوه قضاییه و رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه گفت: مقاومت ملت ایران شکست حزب دموکرات آمریکا در انتخابات این کشور را رقم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - حجت الاسلام سید محسن موسوی معاون قوه قضاییه و رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در مراسم ۱۳ آبان در شهرکرد شکست حزب دموکرات آمریکا در انتخابات این کشور را، شکست مفتضحانه ترامپ و حامیانش دانست و گفت: این شکست، نتیجه مقاومت ملت ایران در مقابل زیاده خواهی‌های ترامپ و حزب طرفدارش بود که عزت و سربلندی ملت ایران را به رخ جهانیان کشید.

وی ناکارآمدی دشمن درعرصه نظامی را چرخش راهبرد‌های او به سمت جنگ شناختی دانست و گفت: قطعا پس از این شکست دشمن به جنگ شناختی خواهد رفت که مهمتر از جنگ نظامی است واین هوشیاری و بصیرت مردم ومسئولان را می‌طلبد.

حجت‌الاسلام موسوی وحدت بین سه قوه را نقطه قوت نظام دانست و افزود: برای خدمت بیشتر به این ملت مبعوث، این وحدت مهمترین ابزار برای ناامیدی دشمن است.