نائب رئیس انجمن قهوه گفت: واردات دانه سبز قهوه به عنوان ماده اولیه اصلی این صنعت، یکی از موضوعات مهم پیش روی فعالان این حوزه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسام ربیعی، نایب رئیس انجمن قهوه ایران با اشاره به وضعیت صنعت قهوه کشور بیان کرد: همانند بسیاری از صنایع دیگر، صنعت قهوه نیز با چالش های مختلفی مواجه است و شرایط اقتصادی و محدودیت های ناشی از تحریم ها، فعالیت مجموعه های فعال در این حوزه را دشوارتر کرده است.

وی افزود: واردات دانه سبز قهوه به عنوان ماده اولیه اصلی این صنعت، یکی از موضوعات مهم پیش روی فعالان این حوزه است. علاوه بر این، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و مجموعه های فعال در بخش کافه داری نیز با مشکلات و محدودیت های اقتصادی مواجه هستند که بر روند فعالیت آنها تاثیر می گذارد.

ربیعی با تاکید بر تداوم فعالیت صنعت قهوه در شرایط موجود بیان کرد: با وجود تمام این دشواری ها، صنعت قهوه از جمله حوزه هایی است که متوقف نشده و مسیر فعالیت و توسعه خود را ادامه می دهد. اگرچه سرعت رشد این صنعت نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همچنان شاهد پویایی و حرکت آن هستیم و امیدواریم با عبور از شرایط فعلی، رونق گذشته بار دیگر به این صنعت بازگردد.

نایب رئیس انجمن قهوه ایران در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه های تخصصی در شرایط فعلی بیان کرد: نمایشگاه ها نقش مهمی در حفظ تکاپو و پویایی صنعت قهوه دارند. این رویدادها فرصتی فراهم می کنند تا شرکت های فعال در این حوزه بتوانند محصولات و توانمندی های خود را معرفی کنند و مجموعه های جدیدی نیز که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده اند، امکان حضور و شناساندن کسب و کار خود به بازار را داشته باشند.

به گفته وی، با توجه به استقبال جامعه از مصرف قهوه، همچنان فرصت های مناسبی برای فعالیت و توسعه کسب و کارها در این صنعت وجود دارد. نمایشگاه قهوه می تواند زمینه مناسبی برای معرفی محصولات جدید و ایجاد ارتباط میان مجموعه های مختلف فعال در این حوزه فراهم کند.

ربیعی با اشاره به تجربه دوره های گذشته این نمایشگاه بیان کرد: در دوره های قبلی نمایشگاه قهوه، تجربه های جذابی داشتیم و هر دوره نسبت به دوره قبل با پیشرفت و بهبود همراه بوده است. بر همین اساس، انتظار داریم دوره جدید نیز با استقبال خوبی از سوی فعالان صنعت و مخاطبان عمومی مواجه شود.

وی گفت: با وجود شرایط و دشواری های اقتصادی، اینکه روند برگزاری نمایشگاه متوقف نشده و وقفه ای در تداوم این رویداد ایجاد نشده است، خود اتفاق ارزشمندی به شمار می رود. استمرار چنین رویدادهایی به فعالان صنعت کمک می کند تا ارتباط خود را حفظ کنند و فرصت های تازه ای برای معرفی و توسعه فعالیت هایشان به دست آورند.