شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در شهرستان عسگران استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر و اعلام همبستگی و همدلی مردم غیور کشورمان برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر عسگران، از توابع شهرستان تیران و کرون استان اصفهان، ارسال کرده است.

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منبع: محمدعلی قنبری عسگرانی - اصفهان

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