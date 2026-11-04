شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در شهرستان عسگران استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و راه شهدای گرانقدر و اعلام همبستگی و همدلی مردم غیور کشورمان برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر عسگران، از توابع شهرستان تیران و کرون استان اصفهان، ارسال کرده است.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمدعلی قنبری عسگرانی - اصفهان

فریاد استکبار ستیزی در شهر عسگران

مراسم یوم الله 13 آبان در شهر عسگران

فریاد استکبار ستیزی در شهر عسگران

مراسم یوم الله

فریاد استکبار ستیزی در شهر عسگران

فریاد استکبار ستیزی در شهر عسگران

فریاد استکبار ستیزی در شهر عسگران + عکس

فریاد استکبار ستیزی در شهر عسگران

فریاد استکبار ستیزی در شهر عسگران

فریاد استکبار ستیزی در شهر عسگران + عکس

یوم الله 13 آبان

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: یوم الله 13 آبان ، روز دانش آموز ، سوژه خبری
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