باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید ضیاءالدین آقاجان‌پور، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح امروز در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان کرج گفت: رهبر شهید ما درباره عظمت مقام حضرت فاطمه (س) فرمودند: هرگاه مادر ما فاطمه بر پیامبر وارد می‌شد، پیامبر با تمام قامت از جای خود برمی‌خاست و به سوی دخترش فاطمه می‌رفت، دست او را می‌بوسید و می‌فرمود: پدر به قربان تو برود.

وی ادامه داد: حضرت فاطمه (س) شخصیتی داشت که هرگاه جبرئیل بر پیامبر وارد می‌شد، پیش از آنکه وحی را از جانب خداوند ابلاغ کند، می‌گفت خداوند به فاطمه، پدر فاطمه، همسر او و فرزندانش سلام رسانده است. با وجود همه این ویژگی‌ها و بسیاری از فضائل دیگر، فاطمه، فاطمه است، زیرا هنگامی که در معرض آزمون قرار گرفت، از آزمون دفاع از اسلام، قرآن و ولایت، سربلند بیرون آمد.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بیان کرد: حضرت فاطمه (س) زمانی که دید اسلام، قرآن و ولایت در معرض تهدید قرار گرفته و دشمنان برای مبارزه با اسلام و ولایت به میدان آمده‌اند، وارد صحنه شد؛ با اینکه می‌دانست اگر وارد میدان شود، درب خانه‌اش را به آتش می‌کشند، محسنش به شهادت می‌رسد، میخ داغ در سینه‌اش فرو می‌رود و خود نیز به شهادت می‌رسد، اما به میدان آمد.

آقاجان‌پور مطرح کرد: آنچه امروز ما از دختر پیامبر (ص) می‌آموزیم، درس مقاومت و ایستادگی در برابر ظالمان، زورگویان، کافران و جنایتکاران است. من امروز به‌عنوان سرباز و نماینده رهبر شهید و خلف صالح ایشان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، به میان مردم آمده‌ام تا بگویم سفارش رهبر شهید به ملت ایران این بود که در برابر ظالمان و زورگویان، سلطه‌گری و زورگویی‌های آنان ایستادگی و مقاومت کنند.

وی با طرح این پرسش که مشکل ایران با آمریکا و اربابان نظام سلطه چیست و چرا به ایران حمله و مردان، زنان و فرزندان بی‌گناه را قطعه‌قطعه می‌کنند؟ به حمله در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: زمانی که به ما حمله کردند و تهران هدف دشمن قرار گرفت، به ما اطلاع دادند که به شهرک شهید چمران، از مجموعه‌های وزارت دفاع در میدان نوبنیاد تهران، حمله شده و مجتمع‌های مسکونی آن را هدف قرار داده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اضافه کرد: در صحنه حاضر شدم و دیدم امدادگران برای کنار زدن آوار‌ها آمده‌اند، اما با پیکر‌هایی مواجه شدیم که سر در بدن نداشتند و عزیزانی که پیکرهایشان قطعه‌قطعه شده بود. فرزندان شیرخواره‌ای که در آغوش مادر و در حال شیر خوردن بودند، چنان قطعه‌قطعه شده بودند که بدن آنان با بدن مادر درهم‌آمیخته بود. پیکر برخی از این افراد شناسایی نشد.

آقاجان‌پور با اشاره به اینکه با آزمایش‌های پزشکی تشخیص دادند که این پیکر‌ها متعلق به چه کسانی است و با طرح این پرسش که گناه مردم ایران چیست که چنین قطعه‌قطعه می‌شوند؟ تصریح کرد: گناهشان این است که می‌گویند ما زیر بار سلطه‌گری و زورگویی‌های آمریکا و اربابان نظام سلطه نمی‌رویم، زیرا این منطق قرآن است و خداوند هرگز اجازه نمی‌دهد ظالمان، کافران و زورگویان بر امت اسلامی سلطه‌گری کنند.

وی با بیان اینکه ما به ترامپ، رئیس‌جمهور ابله، نادان و فاسدالاخلاق آمریکا می‌گوییم که هرگز زیر بار زورگویی‌های شما نمی‌رویم، اذعان کرد: آخرین فرمایشات رهبر شهید را به یاد داریم که فرمودند تمام حرف رئیس‌جمهور آمریکا این است که ملت ایران باید به حرف ما گوش کند و تسلیم شود. ما به تأسی از امام حسین (ع) امروز به یزید و یزیدیان زمان می‌گوییم که هرگز تسلیم خواسته‌های نامشروع شما نمی‌شویم.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اظهار کرد: اگر بخواهیم در برابر زورگویی‌های دشمنان تسلیم نشویم، باید چه کنیم؟ این جمله را من از رهبر شهید نقل می‌کنم که تنها راه پیشرفت ملت ایران این است که قوی شود تا بتوانیم در برابر زورگویی‌های دشمنان مقاومت کنیم. امروز ایران اسلامی، ایران قوی است و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار قرار دارند.

آقاجان‌پور بیان کرد: امروز دانشمندان، نخبگان و فرهیختگان ما در وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح، سلاح‌های شگفتانه‌ای تولید کرده‌اند. آن زمان اعلام کردیم که اگر دشمنان دست از شرارت برندارند، سرزمین‌های اشغالی را شخم می‌زنیم و دیدید که این کار را انجام دادیم. به آمریکایی‌ها نیز هشدار دادیم که اگر دست از شرارت برندارند، تمام منافع آمریکا را در منطقه هدف قرار می‌دهیم و دیدید که این کار را انجام دادیم.

وی با اشاره به دیدار اخیر فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با مقام معظم رهبری تصریح کرد: چند روز قبل شنیدید که فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح حضور مقام معظم رهبری رسیدند و ایشان دستور دادند که برای هدف قرار دادن بانک اهداف دشمنان، چه در منطقه و چه خارج از منطقه، هیچ محدودیت جغرافیایی نداریم. موشک‌هایی که تولید کرده‌ایم، می‌توانند خارج از منطقه خاورمیانه را نیز هدف قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با اشاره به اینکه ما این کار را انجام می‌دهیم، اظهار کرد: شما رهبر شهید را به‌عنوان ولی‌امر مسلمین و فرمانده کل قوا می‌شناسید، اما ایشان از اولیای خاص پروردگار بوده و به مقامی رسیده بودند که دعایشان مستجاب می‌شد. در ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ نمایشگاه دستاورد‌های دفاعی وزارت دفاع برپا شد و ایشان از آن بازدید کردند.

آقاجان‌پور با اشاره به اینکه ایشان در آنجا فرمودند که صمیمانه از یکایک شما تقدیر و تشکر می‌کنم و ملت ایران نیز باید از شما تقدیر و تشکر کند، عنوان کرد: من با عبای رهبر شهید در جنگ ۱۲ روزه بر دانشمندان، نخبگان و فرهیختگان، مردان و زنان و فرزندان بی‌گناه و وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح نماز خواندم. مردم عزیز، می‌دانید آخرین سفارش رهبر شهید انقلاب به ما چه بود؟

نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: آخرین سفارش ایشان این بود که ملت ایران از تهدید‌ها و یاوه‌گویی‌های اربابان نظام سلطه نترسند، زیرا شما پیروز هستید، یعنی ملت ایران پیروز است و بینی ظالمان و زورگویان به خاک مذلت مالیده می‌شود، اما این پیروزی یک شرط دارد و آن حفظ ایمان است.