عصاره به‌دست‌آمده از پوست انگور برزیلیلا به بهبود عملکرد روده و فعالیت باکتری‌های مفید روده کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که در نشریه «Food & Function» منتشر شده، نشان می‌دهد که عصاره به‌دست‌آمده از پوست میوه «ژابوتیکابا» (Jaboticaba)  که با نام انگور برزیلی نیز شناخته می‌شود به بهبود عملکرد روده و فعالیت باکتری‌های مفید روده کمک می‌کند.

پژوهشگران خاطرنشان کردند که پوست ژابوتیکابا سرشار از «آنتوسیانین‌ها» رنگدانه‌های گیاهی با خواص آنتی‌اکسیدانی است؛ همین موضوع آنها را بر آن داشت تا اثرات احتمالی این ترکیبات بر سلامت، به‌ویژه در رابطه با روده را بررسی کنند.

دانشمندان در آزمایش‌های خود از نمونه‌های میکروبیوتای روده (مجموعه باکتری‌های روده) متعلق به افراد دارای وزن سالم و همچنین افراد دارای اضافه وزن یا چاق استفاده کردند. در شرایط آزمایشگاهی، عصاره پوست ژابوتیکابا به این نمونه‌ها افزوده شد و تغییرات حاصل طی یک دوره ۴۸ ساعته مورد پایش قرار گرفت.

یافته‌ها نشان داد که باکتری‌های روده  صرف‌نظر از وزن بدن افراد  حدود ۴۸ تا ۵۳ درصد از یکی از آنتوسیانین‌های اصلی موجود در این عصاره را متابولیزه (تجزیه و مصرف) کردند. علاوه بر این، افزودن این عصاره منجر به افزایش تولید «اسید‌های چرب با زنجیره کوتاه» شد؛ موادی که برای سلامت روده و سوخت‌وساز (متابولیسم) بدن حیاتی هستند. در این میان، افزایش تولید «استیک اسید» به‌ویژه قابل‌توجه بود.

پژوهشگران همچنین مشاهده کردند که میزان ترکیبات مفیدی که پس از افزودن عصاره تولید می‌شد، در میان شرکت‌کنندگان تفاوت چشمگیری داشت؛ این تفاوت بیش از آنکه به وزن بدن افراد بستگی داشته باشد، به ویژگی‌های خاص میکروبیوتای روده هر فرد وابسته بود.

محققان یادآور شدند که این مطالعه در شرایط آزمایشگاهی انجام شده است؛ بنابراین، نتایج به‌دست‌آمده هنوز تأیید نمی‌کنند که مصرف این عصاره لزوماً برای سلامت انسان مفید است. با این حال، این یافته‌ها نشان می‌دهند که میوه ژابوتیکابا می‌تواند در آینده به‌طور بالقوه برای تولید محصولات و مکمل‌های غذایی با هدف تقویت سلامت روده مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: انگور ، روده ، عملکرد روده
خبرهای مرتبط
آیا عملکرد روده با سرماخوردگی‌های مکرر ارتباط دارد؟
عملکرد بد روده چه عوارضی دارد؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نوشیدنی‌های انرژی‌زا تا چه حد خطر ایست قلبی را افزایش می‌دهند؟
ورود برند ZEED به دنیای گوشی‌های هوشمند پیشرفته با محصولی جدید
تدارکات روسیه برای پرتاب هشت ماهواره جدید ناوبری و مخابرات
آخرین اخبار
ورود برند ZEED به دنیای گوشی‌های هوشمند پیشرفته با محصولی جدید
تدارکات روسیه برای پرتاب هشت ماهواره جدید ناوبری و مخابرات
نوشیدنی‌های انرژی‌زا تا چه حد خطر ایست قلبی را افزایش می‌دهند؟
انسولین داخلی به میزان کافی و با قیمت مناسب موجود است/ افزایش قیمت انسولین وارداتی+ فیلم
گام‌هایی برای محافظت از گوشی جدید
منشأ حیات در سیاره ما؛ تردیدهایی پیرامون یک نظریه صدساله
کشف آسیب‌پذیری سامانه‌ها نباید به ابزار باج‌خواهی تبدیل شود
بیماری‌هایی که می‌توانند ساختار مو را تغییر دهند
از کتاب درسی تا میدان روایت؛ بازتاب استکبارستیزی و دفاع از ایران اسلامی در بسته‌های تربيت و يادگيری
آیا نجات تلسکوپ فضایی هابل ممکن است؟!
«رویای علمی ایران» کلید خورد؛ حمایت ویژه از ایده‌های مرزشکن برای تغییر پارادایم‌های علمی+ فیلم
سه ماده غذایی که در صدر فهرست آلودگی به میکروپلاستیک‌ها قرار دارند
جدیدترین گوشی هوشمند ZTE برای گیمر‌ها
ناسا ارتباط خود با دورترین ساخته‌ی دست بشر در کیهان را دوباره برقرار کرد
عصاره‌ای طبیعی که عملکرد روده را بهبود می‌بخشد
المپیک فناوری نقطه آغاز شناسایی استعداد‌ها و اتصال آنها به صنعت و حل مسائل واقعی کشور است
تکذیب شایعه تعطیلی مدارس شیفت عصر در تهران
۱۵ آبان آخرین مهلت ثبت نام کنکور دکتری ۱۴۰۶
توقف انتقال دارایی‌های چند هزار میلیاردی فرهنگیان با دستور رئیس قوه قضائیه
از نیمکت‌های داغ‌دیده میناب تا کلاس‌های مهارت‌آفرینی/ بازخوانی مسئولیت مشترک در روز مقاومت و آموزش
تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور نیازمند توسعه آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی است
۱۴ درصد از بزرگسالان مبتلا به دیابت هستند
ارزیابی عملی محصولات بومی و رفع موانع توسعه پدافند سایبری در دستور کار است
دانش‌آموزان امروز، وارثان راه دانش‌آموزان شهید ۱۳ آبان و فرزندان مظلوم میناب‌اند
کاظمی: قناعت معلمان نباید باعث غفلت از حقوق آنان شود
بیانیه بسیج دانش‌آموزی به مناسبت ۱۳ آبان؛ تأکید بر تداوم راه مقاومت
سلامت دیجیتال کمک کننده مراقبت از بیماران دیابتی/ ۴۰ درصد از ایرانیان مبتلا به کبد چرب هستند
آیا تخم‌مرغ کلسترول خون را بالا می‌برد؟ + فیلم
سیزدهم آبان، نماد ایستادگی دانش‌آموزان در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا
زنگ استکبارستیزی نواخته شد