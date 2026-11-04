باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که در نشریه «Food & Function» منتشر شده، نشان می‌دهد که عصاره به‌دست‌آمده از پوست میوه «ژابوتیکابا» (Jaboticaba) که با نام انگور برزیلی نیز شناخته می‌شود به بهبود عملکرد روده و فعالیت باکتری‌های مفید روده کمک می‌کند.

پژوهشگران خاطرنشان کردند که پوست ژابوتیکابا سرشار از «آنتوسیانین‌ها» رنگدانه‌های گیاهی با خواص آنتی‌اکسیدانی است؛ همین موضوع آنها را بر آن داشت تا اثرات احتمالی این ترکیبات بر سلامت، به‌ویژه در رابطه با روده را بررسی کنند.

دانشمندان در آزمایش‌های خود از نمونه‌های میکروبیوتای روده (مجموعه باکتری‌های روده) متعلق به افراد دارای وزن سالم و همچنین افراد دارای اضافه وزن یا چاق استفاده کردند. در شرایط آزمایشگاهی، عصاره پوست ژابوتیکابا به این نمونه‌ها افزوده شد و تغییرات حاصل طی یک دوره ۴۸ ساعته مورد پایش قرار گرفت.

یافته‌ها نشان داد که باکتری‌های روده صرف‌نظر از وزن بدن افراد حدود ۴۸ تا ۵۳ درصد از یکی از آنتوسیانین‌های اصلی موجود در این عصاره را متابولیزه (تجزیه و مصرف) کردند. علاوه بر این، افزودن این عصاره منجر به افزایش تولید «اسید‌های چرب با زنجیره کوتاه» شد؛ موادی که برای سلامت روده و سوخت‌وساز (متابولیسم) بدن حیاتی هستند. در این میان، افزایش تولید «استیک اسید» به‌ویژه قابل‌توجه بود.

پژوهشگران همچنین مشاهده کردند که میزان ترکیبات مفیدی که پس از افزودن عصاره تولید می‌شد، در میان شرکت‌کنندگان تفاوت چشمگیری داشت؛ این تفاوت بیش از آنکه به وزن بدن افراد بستگی داشته باشد، به ویژگی‌های خاص میکروبیوتای روده هر فرد وابسته بود.

محققان یادآور شدند که این مطالعه در شرایط آزمایشگاهی انجام شده است؛ بنابراین، نتایج به‌دست‌آمده هنوز تأیید نمی‌کنند که مصرف این عصاره لزوماً برای سلامت انسان مفید است. با این حال، این یافته‌ها نشان می‌دهند که میوه ژابوتیکابا می‌تواند در آینده به‌طور بالقوه برای تولید محصولات و مکمل‌های غذایی با هدف تقویت سلامت روده مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: Lenta.ru