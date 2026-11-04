هم‌زمان با پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ارزش دلار در برابر ارز‌های مهم جهان کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دلار آمریکا در آستانه اعلام نتایج نهایی انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، در برابر بیشتر ارز‌های اصلی کاهش یافت؛ در حالی که بازار‌های مالی احتمال عملکرد قدرتمند دموکرات‌ها در انتخابات را زیر نظر دارند.

در معاملات اولیه روز چهارشنبه، یورو با ۰.۲ درصد افزایش به ۱.۱۲۱۲ دلار رسید. همچنین ین ژاپن به ۱۵۸.۳۰ ین در برابر هر دلار افزایش یافت.

در مقابل، شاخص دلار که عملکرد این ارز را در برابر سبدی متشکل از ۶ ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، با ۰.۲ درصد کاهش به ۱۰۱.۷ واحد رسید. همچنین بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با ۴ واحد پایه کاهش، به ۴.۹۱۹ درصد رسید.

پیش‌بینی‌ها از کاهش بیشتر ارزش دلار در صورت پیروزی دموکرات‌ها

«کارول کونگ»، تحلیلگر ارزی بانک «کامنولث استرالیا»، در تحلیلی که خبرگزاری رویترز منتشر کرد، اظهار داشت: «در حال حاضر، نتایج حاکی از تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس نمایندگان و سناست.»

کونگ افزود: «در صورت تحقق این اتفاق، ممکن است ارزش دلار بیش از این کاهش یابد؛ زیرا پیروزی قاطع دموکرات‌ها، هزینه‌های دولت را در باقی‌مانده دوره ریاست‌جمهوری ترامپ محدود خواهد کرد.»

این تحلیلگر همچنین گفت سرمایه‌گذاران خطر تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا را نیز با توجه به نتایج انتخابات زیر نظر دارند. به گفته او، در صورت از دست دادن کنترل مجلس نمایندگان و سنا از سوی جمهوری‌خواهان، توجه‌ها به اقدامات بعدی ترامپ معطوف خواهد شد؛ رئیس‌جمهوری که پیش‌تر اشاره کرده بود پس از انتخابات، کارزار بمباران ایران را از سر خواهد گرفت.

ثبات قیمت نفت و تحولات سایر ارز‌ها

در بازار انرژی، قیمت نفت تغییر چندانی نداشت و در سطح ۱۰۳.۸۵ دلار در هر بشکه باقی ماند. این در حالی است که قیمت نفت روز سه‌شنبه حدود یک درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به چهار هفته گذشته رسیده بود.

بازار نفت از یک سو تحولات مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ علیه ایران و جنگ اوکراین و از سوی دیگر نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال بیشتر در عرضه نفت در پی حملات اخیر در هر دو درگیری را ارزیابی می‌کند.

در بازار ارز نیز پوند انگلیس به ۱.۳۴۴۰ دلار افزایش یافت. معامله‌گران در انتظار اعلام تصمیم بانک مرکزی انگلیس درباره سیاست پولی در روز پنجشنبه هستند. پیش‌بینی می‌شود کمیته سیاست پولی این بانک برای نخستین بار از اوت ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش دهد.

در همین حال، یوان چین در آخرین معاملات بازار‌های خارج از سرزمین اصلی این کشور، در سطح ۶.۶۶۷۳ یوان در برابر هر دلار معامله شد و پس از ثبت شدیدترین کاهش روزانه از ۱۵ مه گذشته، در پی اقدام بانک مرکزی چین برای افزایش نسبت سپرده ذخیره ارزی موسسات مالی، ثبات خود را حفظ کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت دلار ، انتخابات آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
چرا ارز غالب مورد استفاده در تجارت بین الملل ایران باید ارز های کشور های دشمن مثل دلار آمریکا و درهم امارات باشه؟ باید از ارز های مطمئن تر مثل طلا و یوآن چین استفاده کنیم. لطفا دلار رو حذف کنید و معامله اون رو ممنوع و مشمول جریمه و مصادره های هنگفت کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
زمان بایدن دلار پرواز کرد چطو ؟
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