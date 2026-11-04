باشگاه خبرنگاران جوان_ در نشست تخصصی حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با رؤسای دانشگاه‌ها و استادان مراکز علمی استان قم که به میزبانی دانشگاه قم برگزار شد، مسئولان دانشگاهی مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و مطالبات آموزش عالی استان را مطرح کردند.

رئیس دانشگاه صنعتی قم با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان، بر ضرورت تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار کار تأکید کرد.

جعفر قنبری گفت: صنایع قم در حوزه‌هایی همچون تولید کفش ماشینی، پتروشیمی، تجهیزات مکانیکی و لوازم خانگی ظرفیت‌های قابل توجهی دارند و برآورد‌ها نشان می‌دهد این صنایع سالانه به یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۸۰۰ مهندس و چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار و ۵۰۰ تکنسین و نیروی متخصص دانشگاهی نیاز دارند.

وی با اشاره به تأسیس دانشگاه صنعتی قم در سال ۱۳۸۴ با هدف پاسخگویی به نیاز‌های صنعتی استان افزود: این دانشگاه در زمینه اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان، پژوهش‌های فناورانه، هوشمندسازی خدمات تحقیقاتی و جذب اعتبار مالیاتی دستاورد‌هایی داشته است.

رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) نیز افزایش سهم بانوان در مدیریت و سطوح تصمیم‌گیری آموزش عالی را ضروری دانست.

سیدفاطمه فقیهی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و اجرایی زنان در دانشگاه‌ها، پیشنهاد برگزاری نشست تخصصی وزیر علوم با بانوان دانشگاهی کشور را مطرح کرد تا مطالبات و چالش‌های دختران دانشجو و زنان پژوهشگر به‌صورت مستقیم بررسی شود.

وی توانمندسازی بانوان در حوزه اشتغال و کارآفرینی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی را از رویکرد‌های دانشگاه حضرت معصومه (س) عنوان کرد.

رئیس بنیاد نخبگان استان قم نیز خواستار تسهیل فرآیند جذب استعداد‌های برتر در دانشگاه‌ها شد.

سعید منتظری گفت: در قالب طرح جذب اعضای هیئت علمی، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر داخلی و ۱۲۰ تا ۱۵۰ نفر از نخبگان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور وارد فرآیند جذب شده‌اند.

وی همچنین مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر استان را ضروری دانست و بر هدایت اعتبارات و طرح‌های پژوهشی به سمت حل مسائل واقعی قم و ارزش‌آفرینی تأکید کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم نیز با تأکید بر ظرفیت مشترک حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، تدوین نظامات اجتماعی را از ضرورت‌های جامعه امروز دانست و گفت: قم با برخورداری از توان علمی و حوزوی می‌تواند به پایلوت تحقق این رویکرد و زمینه‌ساز تمدن‌سازی نوین اسلامی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن خیری، راه‌اندازی معاونت علوم انسانی و هنر، تشکیل دبیرخانه‌های نهج‌البلاغه و مهدویت و بازنگری سرفصل‌های آموزشی را از اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی قم در مسیر مأموریت‌گرایی برشمرد.

وی همچنین از برگزاری ۷۷۳ تیم کرسی آزاداندیشی دانشجویی با مشارکت بیش از ۷۰۰ دانشجو خبر داد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه قم نیز با اشاره به ضرورت نگاه واقع‌بینانه به مسائل فرهنگی دانشگاه‌ها گفت: نباید در ارزیابی فضای دانشگاهی دچار افراط و تفریط شد و در کنار توجه به آسیب‌ها، دستاورد‌های فرهنگی این محیط‌ها را نیز باید دید.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی تقوی با اشاره به برگزاری اعتکاف‌ها و نماز‌های جماعت در دانشگاه‌ها افزود: بزرگ‌نمایی برخی مسائل و نادیده گرفتن موفقیت‌های فرهنگی، تصویری غیرواقعی از محیط‌های علمی ارائه می‌کند؛ همان‌طور که بی‌توجهی به آسیب‌ها و اعطای آزادی‌های بی‌حدوحصر نیز می‌تواند به فضای دانشگاه لطمه بزند.

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، صبح چهارشنبه ۱۳ آبان وارد قم شد و در سفر دو روزه خود، علاوه بر دیدار با مراجع عظام تقلید و علمای استان، با دانشجویان گفت‌و‌گو و از طرح‌های عمرانی و رفاهی دانشگاه قم بازدید می‌کند.