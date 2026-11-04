باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز چهارشنبه در مراسم ۱۳ آبان و رزمایش بزرگ جان‌فدایان در قزوین، با اشاره به حضور پرشور نوجوانان و جوانان در کنار خانواده‌هایشان گفت: حضور دهه‌هشتادی و نودی‌ها در کنار پدران و مادرانشان برای دفاع از ایران، بسیار ارزشمند و شایسته قدردانی است، ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی، از جمله دفاع مقدس، جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه با وجود همه دشواری‌ها خم به ابرو نیاورد و هر مرتبه با قدرت ایستادند و این روحیه، ریشه در عزت‌طلبی، فرهنگ شهادت و مسوولیت‌پذیری مردم ایران دارد.

وی با اشاره به مناسبت یوالله ۱۳ آبان و حوادث تاریخی این روز بزرگ اضافه کرد: ۱۳ آبان یادآور تبعید امام خمینی (ره)، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و شهادت جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان است و در یک کلام، روز استکبارستیزی است.

این مسئول ادامه داد: اجازه ندهید اختلاف‌ها و نگاه‌های کوچک سیاسی بر منافع ملی و همبستگی ملی ما اثر بگذارد؛ این یک شعار نیست بلکه وصیت شهدا و دعوت همیشگی آنان به وحدت است و وقتی کنار یکدیگر باشیم، پرچم ایران برافراشته و عزت کشور حفظ خواهد شد.

وی با اشاره به مفهوم جان‌فدایی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، اظهار کرد: کارگری که با وجدان کار می‌کند، کشاورزی که برای امنیت غذایی کشور تلاش می‌کند، معلمی که نسل آینده را تربیت می‌کند، پزشکی که به مردم خدمت می‌کند، کارآفرینی که شغل ایجاد می‌کند و مدیری که پاکدست است و برای عزت ایران تلاش می‌کند، همگی جان‌فدای ایران هستند.

وی با اشاره به تاثیر شرایط جنگی بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بیان کرد: ما در جنگ هستیم؛ جنگی که نه فقط با یک کشور بلکه با مجموعه‌ای از قدرت‌های جهانی که فقط یکی از آنها، یعنی آمریکا که خود را بزرگ‌ترین قدرت هژمون منطقه می‌داند، نتوانسته در نقطه‌ای مثل خلیج فارس به اهداف خود دست پیدا کند.

ملت ایران هرگز در برابر آمریکا تسلیم نمی‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین با تاکید بر اینکه ملت ایران زیر بار ذلت و تسلیم در برابر استکبار جهانی نخواهد رفت، گفت: همان‌گونه که امام حسین (ع) شعار "هیهات منا الذله" را سر داد، ملت ایران نیز در برابر فشار‌ها و توطئه‌های آمریکا سر فرود نخواهد آورد و در جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز پیروز قاطع میدان بوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری با بیان اینکه ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکاست، اضافه کرد: آمریکا در قریب به نیم قرن گذشته تمام تلاش خود را به کار گرفت تا ملت عزیز ایران را وادار به تسلیم کند، اما غافل از اینکه این ملت، ملت امام حسین (ع) است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به جنگ‌های تحمیلی اخیر اضافه کرد: در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، ملت عزیز و شجاع ایران بدون شک پیروز قاطع میدان بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به استمرار شعار‌های ضدآمریکایی در میان مردم ایران، افزود: شعار «مرگ بر آمریکا» همواره یکی از شعار‌های محوری ملت ایران در طول سالیان گذشته بوده و همچنان بیانگر موضع این ملت در برابر استکبار جهانی است.

دارایی‌های مادی و معنوی آمریکا مورد هدف ایران است

سرتیپ دوم پاسدار رستمعلی رفیعی‌آتانی فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با تاکید بر استمرار راه شهدا و حضور همه اقشار جامعه در میدان، گفت: همان‌گونه که پیش‌تر اعلام کرده‌ایم، دارایی‌های مادی و معنوی آمریکایی‌ها را هدف قرار داده‌ایم و آنچه از بی‌آبرویان عالم باقی مانده نیز هدف حملات ما خواهد بود.

این مسئول با اشاره به مواضع فرماندهی نیرو‌های مسلح، اضافه کرد: با همان شعار همیشگی و به تعبیر رهبر انقلاب، بیان می‌کنیم که دارایی‌های مادی و معنوی آمریکایی‌ها را هدف قرار داده‌ایم و آنچه از بی‌آبرویان عالم باقی مانده نیز هدف قرار خواهد گرفت.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با سردادن شعار‌های «الله‌اکبر» و «مرگ بر آمریکا» سخنان خود را به پایان رساند.

حضور پرشور قزوینی‌ها در ۱۳ آبان پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب است

سیاوش طاهرخانی فرماندار قزوین هم با اشاره به حضور چشمگیر اقشار مختلفت مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، گفت: ملت ایران با وجود فقدان امام راحل (ره)، همچنان با اقتدار و یکپارچگی از کیان نظام جمهوری اسلامی حراست می‌کنند و امروز نیز حماسه‌ای دیگر آفریدند.

وی با تاکید بر اینکه حرکت انقلابی ملت ایران از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب تاکنون استمرار داشته است، اضافه کرد: تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ نقطه عطفی در مبارزه با استکبار جهانی بود و امروز نیز مردم بصیر قزوین همگام با سراسر کشور و با حضور یکپارچه خود، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های والای شهدا و امام شهیدان به ثبت رساندند.

طاهرخانی با اشاره به ویژگی‌های مراسم امسال، بیان کرد: تفاوت بارز راهپیمایی امسال در این است که ما بدون حضور جسمانی امام راحل و رهبر شهیدمان شاهد این اجتماع عظیم هستیم، اما ملت قهرمان ایران نشان دادند که با تبعیت محض از ولایت فقیه، راه شهدا را با قدرت ادامه می‌دهند و ذره‌ای از مواضع اصولی خود نیز عقب‌نشینی نخواهند کرد.

حضور حماسی مردم در ۱۳ آبان پاسخی قاطع به تهدید دشمنان است

جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: حضور پرشور و حماسی اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، پاسخی قاطع و دندان‌شکن به تهدید‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به توطئه و تهدید‌های اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اضافه کرد: دشمنان نظام اسلامی بدانند که ملت ایران در سایه رهبری داهیانه و با تکیه بر حضور در صحنه، هیچ‌گاه از مواضع اصولی خود کوتاه نیامده و با اقتدار از کیان کشور خود دفاع خواهند کرد و این همایش پرشور، تجدید میثاقی دوباره با خون شهدای گرانقدر، آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبر شهیدمان است.

حق‌لطفی با تمجید از حضور مسئولانه خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و دانش‌آموزان در این آیین ملی، افزود: حضور نسل‌های مختلف انقلاب، به‌ویژه کودکان و نوجوانان در مناسبت‌های ملی نشان‌دهنده پویایی و استمرار جریان مقاومت در جامعه است که دشمنان را در تحقق اهداف شوم خود ناکام می‌گذارد.

منبع: استانداری قزوین