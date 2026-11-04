باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، در اظهاراتی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اعلام کرد که «موج راست افراطی در حال فروپاشی است».

دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا کنترل کنگره را به دست گرفتند و این انتخابات به شکستی برای جمهوری‌خواهان و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تبدیل شد؛ شکستی که ترامپ ادعا کرد آمادگی کامل برای پذیرش نتایج آن را دارد.

با کسب اکثریت کرسی‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، دموکرات‌ها اکنون قدرت بیشتری برای جلوگیری از پیشبرد برنامه‌های قانون‌گذاری ترامپ در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری او و آغاز تحقیقاتی دارند که پیش‌تر وعده آن را داده بودند.

ترامپ در اظهارنظری کم‌سابقه از رقبای دموکرات خود تمجید کرد و به شبکه فاکس‌نیوز گفت که آنها «عملکرد خوبی داشتند» و افزود: «نباید احساس گناه کنم.»

ترامپ همچنین در گفت‌و‌گو با روزنامه نیویورک‌تایمز ادعا کرد: «کاملا آماده‌ام نتایج را بپذیرم. با دموکرات‌ها همکاری خواهیم کرد و همان‌طور که می‌دانید، مشتاق همکاری با آنها هستیم. احتمالا به توافق‌هایی خواهیم رسید.»

منبع: النشره