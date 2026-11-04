شرکت ZTE از جدیدترین گوشی خود برای گیمر‌ها رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت ZTE از گوشی هوشمند جدیدی رونمایی کرده است که با بهره‌گیری از مشخصات فنی و فناوری‌های پیشرفته، در زمره بهترین دستگاه‌های طراحی‌شده برای علاقه‌مندان به بازی‌های ویدئویی مدرن قرار می‌گیرد.

مدل «نوبیا رد مجیک ۱۲ پرو» (Nubia RedMagic ۱۲ Pro) به یک فن خنک‌کننده خارجی مجهز شده است تا دمای پردازنده و سایر قطعات کلیدی را در طول جلسات طولانی‌مدت بازی، در سطحی پایدار حفظ کند.

ابعاد این گوشی ۱۶۳ در ۷۳ در ۸.۶ میلی‌متر و وزن آن ۲۲۳ گرم است؛ همچنین این دستگاه به گونه‌ای ساخته شده که در برابر آب و گرد و غبار مقاوم بوده و استاندارد‌های IP۶۸/IP۶۹ را کسب کرده است.

این گوشی از یک نمایشگر ۶.۸۵ اینچی AMOLED با وضوح ۲۶۸۸ در ۱۲۱۶ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۸۵ هرتز و تراکم پیکسلی حدود ۴۳۱ پیکسل در هر اینچ (ppi) بهره می‌برد. حداکثر روشنایی این صفحه نمایش به ۱۹۰۰ نیت می‌رسد و از فناوری HDR۱۰ نیز پشتیبانی می‌کند. سیستم عامل این دستگاه اندروید ۱۷ است که با رابط کاربری RedMagic OS ۱۲ شخصی‌سازی شده است.

در قلب این گوشی، پردازنده «کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت اکستریم نسل ۶» (Qualcomm Snapdragon ۸ Elite Extreme Gen ۶) قرار دارد که با فناوری ۲ نانومتری ساخته شده و با پردازنده گرافیکی Adreno ۸۵۰ همراه شده است. این محصول در نسخه‌هایی با ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت عرضه می‌شود.

سیستم دوربین اصلی این دستگاه شامل دو لنز ۵۰ مگاپیکسلی است که قابلیت ضبط ویدیو با کیفیت ۸K را دارند؛ همچنین یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی نیز برای عکاسی سلفی در نظر گرفته شده است.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توان به اسپیکر‌هایی با فناوری Dolby Atmos، درگاه دو سیم‌کارت، پورت USB Type-C ۳.۲ Gen ۲، تراشه NFC، حسگر اثر انگشت تعبیه‌شده در زیر نمایشگر، فرستنده مادون قرمز (IR) برای کنترل از راه دور سایر دستگاه‌های الکترونیکی، و یک باتری قدرتمند ۸۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۸۰ واتی اشاره کرد.

منبع: gsmarena

برچسب ها: zte ، شرکت ZTE ، گوشی اندروید ، گوشی جدید ، گیمرها
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