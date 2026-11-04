شهردار تهران گفت: تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا اختلاف سلیقه سیاسی نیست، بلکه ریشه در مبانی اعتقادی، تمدنی و تاریخی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در لانه جاسوسی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان راه حق و حقیقت، به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزانی که با تمام وجود در مقابل نظام سلطه ایستادند، اظهار کرد: به همه شهدایی که توسط آمریکای جنایتکار و صهیونیسم بین‌الملل به خاک و خون کشیده شدند، درود می‌فرستیم. همچنین به دانش‌آموزان مینابی که با خون خود حقانیت نظام اسلامی را در جهان اثبات کردند، درود و سلام می‌گوییم.

وی افزود: امروز در سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز گرد هم آمده‌ایم تا با یکدیگر پیمان ببندیم که راه امام کبیر و امام مجاهد شهیدمان را با تبعیت محض از رهبر عزیزتر از جانمان و با دفاع همه‌جانبه از ملت قهرمان و نظام اسلامی ادامه دهیم.

زاکانی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید»، تصریح کرد: فراموش نکرده‌ایم که امام کبیرمان فرمودند هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. نزاع و جنگ ما با آمریکا مبنا و اساس دارد و اختلاف سلیقه نیست؛ بنابراین توجه به این مبانی برای ما راهگشاست. اختلاف ما با آمریکا بر سر موضوعات سطحی نیست که بخواهیم بر اساس آن تحمل آمریکای جنایتکار را داشته باشیم.

آمریکا طاغوت زمانه است

شهردار تهران با تشریح پنج محور اصلی تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا گفت: نکته اول این است که آمریکا طاغوت زمانه است. خداوند بزرگ در سوره نحل فرمود برای هر امتی رسولی فرستادیم تا بندگی خدا را پیشه کنند و از طاغوت اجتناب ورزند.

وی ادامه داد: امروز مسئولیت راه طی‌شده هفت تا ۱۰ هزار ساله بشر، از حضرت آدم (ع) تا امروز، بر گردن ماست تا در مقابل طاغوت بایستیم و با صدای بلند بگوییم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. ما زمینه‌ساز ظهور هستیم و به فضل الهی انقلاب اسلامی انفجار نور بود و جامعه جهانی را برای ظهور آماده می‌کند.

زاکانی با اشاره به جریان‌های افراطی صهیونیستی در آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: این موضوع در نقطه مقابل نگاه افراطی صهیونیسم مسیحی، صهیونیسم دینی و ارتدوکس‌های افراطی قرار دارد. صهیونیست‌های مسیحی در آمریکا و صهیونیست‌های افراطی در اسرائیل یک موضوع آخرالزمانی را دنبال می‌کنند و برای تحقق آن دست به هر جنایتی می‌زنند. در این مسیر، کانون توجه آنها نابودی ایران اسلامی است.

وی افزود: ما بر اساس زمینه‌سازی ظهور و در مسیر آماده‌سازی جهان، تقابل با آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل را بر خود فرض می‌دانیم و به همین دلیل با همه وجود می‌گوییم مرگ بر اسرائیل.

آمریکا مانع شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است

شهردار تهران در تشریح محور دوم گفت: آمریکا از نگاه تمدنی مانع شکل‌گیری یک الگو برای تکثیر و تشکیل تمدن نوین اسلامی است.

وی افزود: ما در انقلاب اسلامی، برخلاف همه انقلاب‌ها و برخلاف اعتراض‌هایی که به شرق و غرب با تکیه بر قدرت دیگری انجام می‌شد، برای مردم جهان آزادی، استقلال، معنویت، عدالت و پیشرفت را مطرح کردیم و پرونده استبداد را بستیم؛ استبدادی که آمریکا با همه وجود از آن حمایت می‌کرد.

زاکانی تصریح کرد: ما نظام سلطه را به چالش کشیدیم و آموختیم که در مکتب امام، برای اعتراض به هر قطب سیاسی و مستکبر در جهان، باید فقط به خدا توکل کرد، مسیر اهل‌بیت (ع) را پیمود و توجه داشت که راهگشای جهان، تمسک، اجرا و حرکت در مسیر اسلام ناب محمدی (ص) است.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین مانع ایران اسلامی برای تشکیل و تقویت یک الگوی تمام‌عیار، آمریکاست. اگر با طاغوت مبارزه می‌کنیم و در مقابل جنایتکاران آخرالزمان می‌ایستیم، باید مانع‌زدایی کنیم و آمریکا بزرگ‌ترین مانع این کشور است.

آمریکا بزرگ‌ترین ظلم و جنایت را علیه ملت ایران انجام داده است

زاکانی محور سوم را جنایت‌های آمریکا علیه جامعه بشری و به‌ویژه ملت ایران دانست و گفت: آمریکا بزرگ‌ترین ظلم و جنایت را به جامعه بشری، به‌خصوص ملت ایران، کرده است. کافی است به تاریخ اندک ۲۵۰ ساله آمریکا نگاه کنیم و ببینیم چه جرم و جنایت‌هایی در آن ثبت شده است.

وی افزود: وقتی از مبارزه با استکبار صحبت می‌کنیم، ناظر به یک پشتوانه بزرگ الهی در مقابله با ظلم هستیم. آمریکا در کشتار و نسل‌کشی در داخل و خارج از این کشور، ایجاد جنگ‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ارتکاب جرم و جنایت علیه کشورها، از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده است.

شهردار تهران با اشاره به تحولات پس از جنگ جهانی دوم اظهار کرد: ۸۱ سال است که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به غارت منابع کشور‌ها و به اسارت کشیدن ملت‌ها پرداخته است. شکستن این غل و زنجیر، همت بزرگی می‌طلبید تا ملت بزرگ ایران به امامت امام کبیر و در استمرار آن به امامت امام مجاهد شهید و امروز در قامت بهره‌مندی از امام رشید، این مسیر را دنبال کند و ادامه دهد.

وی با اشاره به نقش آمریکا در تحولات ایران گفت: آمریکا در این ۸۱ سال هر جنایتی که توانسته انجام داده است. حدود ۷۸ سال است که از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند و ۷۳ سال پیش در ایران مسبب کودتایی شد که با سقوط دولت ملی، ربع قرن حکومت پهلوی و جنایت‌های بزرگ آن را به دنبال داشت.

زاکانی افزود: ملت ایران در ۱۵ خرداد سال ۴۲ با جنایت و سرکوب مواجه شد و آمریکا در همه این جنایت‌ها نقش داشت. آمریکا تلاش کرد تا ملت ایران پیروز نشود و تمام توان خود را برای تحقیر این ملت به کار گرفت.

وی با اشاره به موضوع کاپیتولاسیون و اعتراض امام خمینی (ره) اظهار کرد: اعتراض امام کبیر ما به کاپیتولاسیون، به خروج ایشان از ایران و تلاش رژیم ستمشاهی برای ایجاد فشار بر امام منجر شد و در نهایت امام را تبعید کردند. اینها بخشی از جنایت‌های آمریکا و عوامل و پیروان آن در ایران است.

شهردار تهران ادامه داد: کشتار دانش‌آموزان در سال ۵۷، تلاش برای حفظ لانه جاسوسی و تبدیل سفارت آمریکا به مرکز جاسوسی و منشأ فساد در کشور نیز از همین اقدامات بود؛ موضوعی که با حضور دانشجویان عزیز و تسخیر این لانه به دست آنان مواجه شد.

وی گفت: آمریکا تمام تلاش خود را کرد تا ملت ایران پیش از انقلاب آزادی را به چشم نبیند، اما این ملت در ۱۳ آبان سال ۵۸ با اقدام تاریخی خود، پیام روشنی به آمریکا داد و از پیروزی انقلاب اسلامی دفاع کرد.

زاکانی با اشاره به اقدامات آمریکا پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: آمریکا از هیچ اقدامی علیه ملت ایران فروگذار نکرد؛ از تجزیه‌طلبی و جنگ گرفته تا تجاوز و تحریم، اما موفق نشد. از سال گذشته نیز تعرض مستقیم به خاک ایران و مقاومت مقدس ما آغاز شد. البته آمریکا در گذشته هم چنین خطایی کرده بود و در طبس، در شن‌های بیابان گرفتار شد.

وی افزود: از خداوند بزرگ که فرمود «مَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ»، با همه وجود سجده شکر می‌کنیم و سپاسگزاریم که آمریکا در همه ابعاد، مبتنی بر اراده این ملت و رهبری فکور و بزرگ آن، طی ۴۷ سال به خاک مذلت کشانده شده و در ادامه نیز آمریکا ذلیل‌تر از هر روز خواهد شد.

آمریکا در تحقق اهداف خود با شکست مواجه شده است

شهردار تهران با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای تحقق اهدافش از طریق توطئه و جنگ گفت: آمریکا توطئه کرد و موفق نشد. در اسفندماه جنگ جدیدی را آغاز کرد، به این امید که با شهادت امام بزرگ و شهید ما بتواند به خواسته‌های خود برسد، اما آمریکا فهمید که شما ملت، به تعبیر امام شهید، خود متولی رهبری کشور در روز‌هایی شدید که کشور رهبر نداشت.

زاکانی تأکید کرد: ما با آمریکا مقابله می‌کنیم، زیرا طاغوت زمانه است، برای جامعه بشری و به‌ویژه ایران عزیز برنامه دارد، مرتکب جنایت شده و مانع دسترسی ایران به قدرت اول جهان است. آمریکا تلاش کرده تا امروز در این مسیر مانع‌تراشی کند، گرچه در ابعادی کاملاً شکست خورده و به لطف خداوند، ملت ایران و همه جهان شاهد این شکست بوده‌اند، اما تمام ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود.

بدعهدی‌های آمریکا و ضرورت پیگیری حقوق ملت ایران

شهردار تهران در تشریح محور پنجم تقابل ایران و آمریکا، به موضوع بدعهدی‌های تاریخی این کشور پرداخت و اظهار کرد: در ماجرای دولت دکتر مصدق و در مقابل انگلیس، اعتماد ملت ایران در ابتدای انقلاب به آمریکا نیز با بدعهدی مواجه شد. در ابتدای انقلاب، سفارت آمریکا در اختیار این کشور بود، اما این سفارت به لانه جاسوسی تبدیل شد.

وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی گفت: این کار عظیم را نباید نادیده گرفت. ما در مدت ۴۴۴ روز از افرادی که در این لانه به اسارت درآمده بودند، نگهداری کردیم و در پایان، قرارداد الجزایر نوشته شد. این یکی از بدعهدی‌های آمریکا بود؛ ما در چارچوب قرارداد الجزایر جاسوسان آمریکایی را آزاد کردیم و به تعهد خود عمل کردیم، اما آمریکا چهار تعهد در قبال ما داشت و نه اموال بلوکه‌شده ایران را آزاد کرد و نه به وعده خود درباره عدم توطئه عمل کرد.

زاکانی با اشاره به برجام در سال ۱۳۹۴ گفت: در برجام نیز ما تمام تعهدات خود را انجام دادیم، اما آمریکا به تعهدات خود عمل نکرد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی آمریکا نسبت به اقداماتش اظهار کرد: ما از آمریکا انتقام شخصی نداریم؛ انتقام برای ما یک حق است، چون آمریکا جنایت کرده است. علاوه بر این، انتقام برای ما مصونیت می‌آورد تا دیگران بفهمند دوران این اقدامات به پایان رسیده است.

شهردار تهران افزود: کسانی که از سر خیرخواهی می‌گویند بگذریم، باید بدانند که موضوع، دعوای شخصی نیست. کسانی که از ملت ایران می‌خواهند از این موضوع بگذرند، چه بدانند و چه ندانند، به آمریکا برای ادامه جنایت‌هایش کمک می‌کنند.

وی تصریح کرد: کسانی که پرچم صلح را برمی‌دارند، چه بخواهند و چه نخواهند، ممکن است مسیری را فراهم کنند که به آمریکا، پس از شکست، تنفس مصنوعی بدهد و به آن برای اقدامات بعدی علیه ایران اسلامی کمک کند.

ملت ایران عامل شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی است

زاکانی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و آمریکا گفت: امروز آمریکا به فضل الهی شکست خورده و اسرائیل نیز به لطف اهل‌بیت (ع) شکست خورده است. آنچه در انتخابات اسرائیل و آمریکا مشخص شد و آنچه امروز درباره ترامپ و آمریکا دیده می‌شود، نشان‌دهنده شکست در ابعاد مختلف است.

وی افزود: این محصول کار شما ملت است. مشاور اوباما اعلام کرد این هنر دموکرات‌ها نیست، بلکه هنر مردم ایران است که ترامپ را وادار به شکست کردند.

شهردار تهران با هشدار نسبت به تلاش آمریکا برای ایجاد خطای محاسباتی در جامعه گفت: باید دقت کنیم که آمریکا با تهدید و ایجاد ترس برای عده‌ای، با وعده‌های توخالی و فریب برای عده‌ای دیگر و با ظاهر خیرخواهانه و پرچم صلح‌طلبی برای گروهی دیگر، خطای محاسباتی ایجاد نکند.

وی ادامه داد: ملت ما هوشیار است، ملت ما مبعوث شده و در صحنه حضور دارد؛ بنابراین این خطای محاسباتی از هیچ‌کس قابل گذشت نیست.

زاکانی با اشاره به نقش اروپا و برخی کشور‌های منطقه اظهار کرد: علاوه بر آمریکا و اسرائیل که ننگ بر آنها باد، اروپا و برخی کشور‌های منطقه نیز باید از آنچه در پی کاشتن آن در ایران بودند و از تلاش برای سرنگونی نظام اسلامی تحت عنوان رژیم‌چنج درس بگیرند.

وی افزود: امروز شرایط منطقه و جهان تغییر کرده است. کشور‌هایی که از آمریکا حمایت کردند و پایگاه‌های آمریکا را در منطقه در اختیار آن قرار دادند، باید در برابر ملت ایران پاسخ‌گو باشند، عذرخواهی کنند و خسارت‌های ملت ایران را جبران کنند.

شهردار تهران با اشاره به تغییر معادلات جهانی گفت: امروز جغرافیای جهان و منطقه در حال تغییر است و شرایط جدیدی در منطقه و جهان در حال حاکم شدن است. کیک قدرت در حال تقسیم است و نقش هوش مصنوعی در شکستن ساختار‌های قدرت کاملاً آشکار شده است.

وی تأکید کرد: از این جهت، مطالبه ما در دیپلماسی رسمی و غیررسمی، پیگیری حقوق ملت ایران در تمام سطوح و مجامع جهانی و همیاری و جبهه‌سازی جدید در همه ابعاد در تقابل با آمریکاست.

وحدت ملی و حضور مردم در میدان، ضرورت عبور از شرایط فعلی است

زاکانی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در داخل کشور گفت: ما در داخل به وحدت نیاز داریم. هیچ دلیلی برای تفرقه نمی‌تواند صفوف مسئولان و مجموعه‌های مختلف را در مقابل یکدیگر قرار دهد. ما نیازمند وحدت هستیم.

وی افزود: این وحدت آن‌قدر ارزشمند است که رهبر عزیزتر از جانمان به مجلس فرمودند حتی اختلاف موجه هم نباید مانع توجه به وحدت شود و نباید دستاویز اختلاف موجه، زمینه‌ساز تفرقه شود. این خواست رهبری است.

شهردار تهران ادامه داد: این پیروزی به حمدالله و به لطف الهی، در سایه تدابیر، ایستادگی‌ها و هدایت‌های رهبری به دست آمده است. ۲۴۸ روز است که مردم ما در میدان هستند و استمرار حضور در میدان و ایستادگی تا رفع تهدید و برداشته شدن سایه جنگ از سر ایران، امری ضروری است که شما ملت پیشران آن هستید.

وی با تجلیل از نقش مردم در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: خدا را شکر که شما ملت مبعوث شدید. امام کبیر در برهه‌ای فرمودند که در یک دوره کوتاه، نمونه‌ای از ملت شما در صدر اسلام وجود نداشته است. همچنین در ۱۲ بهمن سال قبل، امام مجاهد شهید فرمودند هر کجا اشکال و مشکلی اتفاق بیفتد، شما ملت مبعوث‌شده آن را حل خواهید کرد.

زاکانی افزود: در دوره زعامت و رهبری رهبر عزیز نیز به این ملت افتخار شده است؛ بنابراین استمرار این حضور گسترده در سایه وحدت، ضرورتی اساسی است تا آمریکا نتواند خواسته‌های خود را در داخل کشور از طریق عده‌ای خائن دنبال کند.

وی تصریح کرد: امروز همبستگی ملی، کمک به مسئولان و حمایت از نیرو‌های نظامی، وظیفه همه ماست. اگر دشمن آسیبی وارد کرده است، با صرفه‌جویی، حضور در میدان و حمایت از یکدیگر باید به کشور کمک کنیم. این ملت تا امروز با همه وجود از کشور حمایت کرده و به فضل الهی این حمایت را ادامه خواهد داد.

شکست محاصره اقتصادی و جنگ شناختی دشمن در حال آشکار شدن است

شهردار تهران با اشاره به جنگ اقتصادی و شناختی دشمن گفت: امروز شکست محاصره دشمن و شکست توطئه اقتصادی و جنگ شناختی او به‌تدریج در حال آشکار شدن است. از ابتدا مشخص بود که آمریکا نمی‌تواند آنچه را در جنگ و جنایت به دست نیاورده، از طریق دیگری به دست آورد، اما تلاش می‌کند از مسیر جنگ اقتصادی، ملت ایران و متولیان اداره کشور را تحت فشار قرار دهد.

وی افزود: مسیری که امروز دنبال می‌شود، به شکست قطعی تهاجم اقتصادی آمریکا و تهاجم شناختی آن منجر خواهد شد.

زاکانی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، اظهار کرد: کشور در حال جنگ است و جنگ سنگینی را تجربه می‌کند. همه ما باید به یکدیگر کمک کنیم، اما متولیان اداره کشور نیز باید کشور را در چارچوب و قاعده اداره جنگی مدیریت کنند و حمایت‌های لازم را دنبال کنند.

وی ادامه داد: ما در شرایطی که در جنگ مستقیم با آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل قرار داشتیم، آرایش جنگی متناسب با این شرایط را در اداره کشور نگرفتیم. مسئولان کشور مکلف‌اند با همبستگی، در مقابل نظام سلطه و آمریکا بایستند.

تنگه هرمز تا عمل آمریکا به وعده‌هایش باز نخواهد شد

شهردار تهران با اشاره به تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز به لطف الهی و به دست مبارک نیرو‌های نظامی، امروز از بالاترین استحکام برخوردار است و تا زمانی که آمریکا به وعده‌های خود عمل نکند، این تنگه باز نخواهد شد.

وی افزود: وعده‌های توخالی آمریکا بر عظمت و بزرگی رزمندگان ما اثری نخواهد گذاشت. رزمندگان ما به لطف الهی در میدان ایستاده‌اند و معادلات جهانی، بازار انرژی دنیا و اتفاقات مختلف در سراسر جهان، امروز در دست مبارک رزمندگان اسلام و در کنف ولایت الهی، حمایت و هدایت رهبری و حضور شما مردم قرار دارد.

زاکانی با اشاره به اهمیت تاریخی موضوع عزت و استقلال ایران گفت: تنگه هرمز برای ما فقط موضوع امنیت و اقتصاد نیست. در خاطرات هویدا، ننگی برای این کشور ثبت شده است؛ زمانی که آبادان به باشگاه راه‌آهن انگلیسی‌ها رفتند و آنجا تابلویی نصب شده بود که ورود سگ ایرانی ممنوع است.

وی افزود: رژیم ستمشاهی چنین ذلتی را بر ملت ایران تحمیل کرده بود، اما انقلاب اسلامی به ما هویت و عزت داد. امروز هر ایرانی از هر بند و قیدی رها شده و دیگر هیچ بند وابستگی به آمریکا و انگلیس برای ملت ایران پذیرفتنی نیست.

موضوع هسته‌ای و تهدید‌های غیرمتعارف آمریکا

شهردار تهران با اشاره به موضوع هسته‌ای گفت: امروز موضوع هسته‌ای مسئله‌ای جدی است. جالب است که تنها جنایتکاری که در دنیا از سلاح هسته‌ای استفاده کرده، آمریکا و کشور همسایه ما که صاحب قوم هسته‌ای است، در این موضوع علیه ایران موضع می‌گیرند.

وی افزود: مطالبی که مطرح می‌شود، بسیار خنده‌دار است؛ اینکه ایران تعهد بدهد بمب هسته‌ای نسازد، در حالی که ما اساساً دنبال بمب هسته‌ای نبوده‌ایم.

زاکانی تأکید کرد: تهدید‌های غیرمتعارف شما ممکن است سبب شود دکترین دفاعی و حمایتی این ملت تغییر کند تا در برابر تهدید غیرمتعارف، پاسخ متناسب داده شود. باید بدانید که تهدید غیرمتعارف و اقدام غیرمتعارف، پیامد‌های خود را خواهد داشت.

وی ادامه داد: پیش از جنگ مستقیم با آمریکا نیز ایران از میدان قدرت مادی و الهی برخوردار بوده و ما قدرت جهانی را می‌شناسیم. می‌دانیم که حمایت الهی نصیب این ملت شده، زیرا در مسیر مستقیم الهی حرکت کرده است.

شهردار تهران تصریح کرد: ما باید با همه وجود از این دستاورد پاسداری کنیم و با تبعیت از امام جامعه و حرکت در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، دشمن را با شکست قطعی مواجه کنیم.

تفاوت جنگ شرافتمندانه ایران با جنایت‌های آمریکا

زاکانی با اشاره به جنگ‌های تحمیلی علیه ایران اظهار کرد: ما برخلاف آمریکا در تمام جنگ‌هایی که شامل دفاع مقدس و جنگ‌های دوم و سوم می‌شود، پس از آمادگی فوق‌العاده بالا، امروز در برابر زیاده‌خواهی آمریکا ایستاده‌ایم.

وی افزود: آمریکا مدرسه زد و کودک کشت، اما ما در مقابل او مدرسه و کودک نکشتیم. ما پادگان و پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار دادیم و این دو تفاوت بسیار زیادی دارند. میان جنگ با زبان مردانه و جنگ جوانمردانه با آنچه آمریکا انجام می‌دهد، تفاوت وجود دارد.

شهردار تهران ادامه داد: آمریکا دانشمندان ما، مردم بی‌گناه ما و رهبر عزیزمان را به شهادت رساند، اما ما به سراغ فرماندهان و سربازان جنایتکار آمریکا رفتیم و متعرض افراد غیرمرتبط نشدیم.

وی گفت: آمریکا به بیمارستان‌های ما حمله کرد و از هیچ جنایتی در بازار‌ها و مراکز مختلف فروگذار نکرد، اما ما در مقابل خویشتنداری کردیم و شرافتمندانه جنگیدیم.

زاکانی تأکید کرد: جنگ شرافتمندانه، همراه با استمرار انتقام به فضل الهی، توفیقات مکرر و بزرگی را برای ما به دنبال خواهد داشت.

ایران قوی، چشم‌انداز پیش روی کشور است

شهردار تهران در بخش پایانی سخنان خود با ترسیم چشم‌انداز آینده کشور اظهار کرد: فردای پیروزی، فردای سعادت و فردای ایران قدرتمند، عزت، کرامت و بزرگی است. ایران همیشه پیروز است و به لطف الهی، ایران قوی دشمنان خود را پشت سر خواهد گذاشت.

وی افزود: به فضل الهی این مسیر به پیشرفت، آبادانی و الگو شدن ایران قوی منتهی خواهد شد. ایران قوی در چشم‌انداز نه‌چندان دور پیش روی ما قرار دارد و ان‌شاءالله روزی را خواهیم دید که دشمنان خود را پشت سر گذاشته‌ایم.

زاکانی در پایان با اشاره به ضرورت ادامه راه امام خمینی (ره)، امام مجاهد شهید و شهدای انقلاب اسلامی گفت: به فضل الهی در آستانه رسیدن به قله هستیم. با همه وجود از خداوند بزرگ می‌خواهیم که بتوانیم راه امام کبیر، امام مجاهد شهید و شهدای بزرگ این ملت را که هرکدام افتخاری برای کشور هستند، از سرداران و امیران و دانشمندان گرفته تا تک‌تک آحاد ملت، ادامه دهیم و به فضل الهی به اهداف خود برسیم.