باشگاه خبرنگاران جوان – حشمت‌الله قنبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام، امروز در جمع راهپیمایان یوم‌الله ۱۳ آبان در میدان شهدای ذهاب رشت با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در این مناسبت گفت: حضور امروز شما در این راهپیمایی، معنایی فراتر از بسیاری از رخداد‌های بزرگ تاریخی دارد و همین مسئله، وجه تمایز ۱۳ آبان را در تاریخ ایران نشان می‌دهد.

او با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، این رویداد را سرآغاز نبردی تاریخی میان جبهه حق و باطل دانست و افزود: شهادت جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان در مسیر مبارزه با استکبار، زمینه‌ساز شکل‌گیری قدرتی شد که امروز جهان را متوجه خود کرده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اجتماعات گسترده مردم ایران در شرایط کنونی پدیده‌ای کم‌نظیر در تاریخ است، تصریح کرد: به واسطه این حضور حماسی در میادین، شاهد شکل‌گیری بعثتی هستیم که حامل عزت، عظمت و شرافت بوده و زمینه‌ساز ظهور خواهد بود. قنبری با اشاره به شکست راهبرد‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: خداوند نظام سلطه و برنامه‌ریزی‌های آن را به دست خودشان با شکست مواجه کرده است؛ دشمنان به اذعان خود برای تجزیه ایران برنامه‌ریزی کرده بودند و در پی نابودی تمدن کهن ایرانی بودند، اما در اوج قدرت استکباری و بر اثر محاسبات غلط خود ناکام ماندند.

او با تأکید بر ضرورت انتقام خون رهبر شهید انقلاب افزود: شهادت رهبر انقلاب داغی سنگین و فراموش نشدنی در حافظه تاریخی ملت ایران است و این ملت از مطالبه انتقام خون ایشان دست نخواهد کشید و عاملان این جنایت را با عقوبتی سنگین مواجه خواهد کرد.

این پژوهشگر تاریخ اسلام به استمرار تقابل جبهه حق و باطل در طول تاریخ اشاره و تصریح کرد: نصرت الهی وعده قطعی پروردگار است که نشانه‌های تحقق آن آشکار شده است؛ با این وجود، نباید تحت تأثیر عزت و قدرت کنونی دچار غفلت شویم، چرا که همچنان در ابتدای این مسیر قرار داریم. قنبری همچنین با بیان اینکه جهان در آستانه تحولی عظیم قرار گرفته است، گفت: نسلی که امروز پا به میدان گذاشته‌اند، سازندگان ایران آینده هستند و برای عبور موفق از این مقطع تاریخی، بیش از هر زمان دیگری باید وحدت و انسجام ایمانی خود را حفظ کنیم.

او با تأکید بر اینکه آمریکا دشمن اصلی ملت ایران است، افزود: در برابر دشمن نباید از موضع اصولی خود عقب‌نشینی کنیم و ملت ایران اجازه نخواهد داد جریان‌های سازشکار در مسیر منافع دشمن حرکت کنند.

قطعنامه پایانی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان

قطعنامه پایانی مراسم راهپیمایی سراسری یوم الله ۱۳ آبان در رشت هم در ۸ بند منتشر شد. در بخشی از متن این قطعنامه آمده است:

یوم‌الله سیزدهم آبان، نماد بصیرت تاریخی، تجلی اراده استوار ملت ایران در مقابله با نظام سلطه و استکبار جهانی است که در حافظه تاریخی ملت ایران با مبارزه علیه زیاده‌خواهی، تحقیر، مداخله و تجاوز قدرت‌های سلطه‌گر پیوند خورده و به پرچمی برافراشته در مسیر عزت، استقلال و آزادی ملت‌های مستضعف و آزاده جهان تبدیل شده است.

امسال، این یوم‌الله با شعار «میثاق با شهیدان - نبرد با استکبار» در شرایطی رقم می‌خورد که ملت مبعوث ایران، در پی تجاوزات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از ۲۴۰ شب، با حضور آگاهانه، حماسی و شگفت انگیز خویش در میادین و خیابان‌های سراسر کشور، جلوه‌هایی ماندگار از ایمان، اقتدار، همبستگی ملی و اراده شکست‌ناپذیر خود را به نمایش گذاشته و بار دیگر ثابت کردند ایران، در پرتو انسجام و وحدت ملی، قدرت دفاعی و اتکاء به آرمان‌های الهی و انقلابی و تبعیت از ولایت فقیه، هرگز تسلیم هیچ قدرت متجاوز و زیاده‌خواهی نخواهد شد.

ما شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه یوم‌الله ۱۳ آبان، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ و تجدیدپیمان با آرمان‌های بلند رهبر کبیر انقلاب‌اسلامی، امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و زعیم شهید امت، امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، مواضع خود را با فریاد‌های کوبنده «الله اکبر- خامنه‌ای رهبر» و «مرگ بر آمریکا - مرگ بر اسرائیل» اعلام می‌داریم.

منبع: صداوسیما