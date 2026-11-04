باشگاه خبرنگاران جوان - در فصل تابستان ۱۴۰۵، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۷۷۴.۷ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۸.۰ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴۷.۳ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۹۷.۳ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۸.۰ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۶.۲ درصد)، ۸.۲ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل، ۲۸.۰ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۸۰.۲ درصد مربوط به گروه "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت" و کمترین تورم فصلی با ۱۰.۸ درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت انواع آشامیدنی ها" است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴۷.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۰۹.۰ درصد)، ۳۸.۳ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۱۴۷.۳ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۲۱۶.۸ درصد مربوط به گروه ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۸۴.۰ درصد مربوط به گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی است.

افزایش تورم سالانه

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۹۷.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۷۰.۹ درصد)، ۲۶.۴ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۹۷.۳ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۱۲۶.۰ درصد مربوط به گروه ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو و کمترین تورم سالانه با ۶۳.۸ درصد مربوط به گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی است.