پژوهشگران سه منبع پروتئینی را شناسایی کردند که بیشترین میزان آلودگی به میکروپلاستیک‌ها را دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- میکروپلاستیک‌ها دیگر تنها به ظروف غذای بیرون‌بر یا کیسه‌های چای محدود نمی‌شوند؛ آنها تقریباً به تمام جنبه‌های زندگی ما، از جمله غذایی که می‌خوریم، راه یافته‌اند.

در همین راستا، پژوهشگرانی از دانشگاه تورنتو و سازمان «اوشن کانسرونسی» (Ocean Conservancy) سه منبع پروتئینی را شناسایی کردند که بیشترین میزان آلودگی به میکروپلاستیک‌ها را دارند. آنها همچنین دریافتند که صرفاً تغییر برند یا فروشگاه ممکن است تأثیر چندانی در کاهش مواجهه با این ذرات نداشته باشد.

این مطالعه ۱۶ نوع متداول از محصولات پروتئینی، شامل غذا‌های دریایی، مرغ، گوشت قرمز و جایگزین‌های گیاهی را بررسی کرد. پژوهشگران ۱۱۱ نمونه را از دو فروشگاه مواد غذایی معمولی و یک فروشگاه تخصصی محصولات طبیعی در پورتلند، و همچنین از غذا‌های دریایی تازه‌ای که مستقیماً از قایق‌های ماهیگیری تهیه شده بودند، گردآوری کردند.

تحلیل‌ها نشان داد که ۸۸ درصد از نمونه‌ها حاوی میکروپلاستیک بودند و در هر یک از دسته‌های پروتئینی مورد مطالعه، حداقل یک نمونه آلوده یافت شد. محققان دریافتند که میگوی سوخاری (پانکو/بردینگ‌شده) با میانگین ۳۷۰ ذره میکروپلاستیک در هر وعده، در صدر فهرست آلوده‌ترین محصولات پروتئینی قرار دارد؛ این در حالی است که در سینه مرغ تنها دو ذره یافت شد.

«ناگت‌های» گیاهی با میانگین ۷۳ ذره در رتبه دوم قرار گرفتند و پس از آنها ناگت‌های مرغ معمولی (۶۲ ذره)، فینگر‌های ماهی پولاک (تهیه‌شده از فیله یا گوشت چرخ‌کرده ماهی پولاک سفید - ۵۸ ذره) و فینگر‌های ماهی گیاهی (۴۶ ذره) جای دارند.

در انتهای این فهرست، سینه مرغ تنها حاوی دو ذره بود؛ پس از آن به ترتیب گوشت خوک (۴ ذره)، توفو (۷ ذره)، ماهی پولاک آلاسکایی با حداقل فرآوری (۹ ذره) و میگوی سفید تازه صید شده از خلیج (۱۰ ذره) قرار دارند.

بریتا بچلر، زیست‌شناس دریایی، تأکید کرد که «آلودگی پلاستیکی در هر نوع رژیم غذایی اجتناب‌ناپذیر است.» او خاطرنشان کرد که یافته‌ها نشان می‌دهند روش‌های فرآوری مواد غذایی در این آلودگی نقش دارند، چرا که محصولات به‌شدت فرآوری‌شده در مقایسه با محصولات کمتر فرآوری‌شده، حاوی تعداد بیشتری ذره در هر گرم هستند.

با این حال، وجود ذرات در غذا‌های دریایی تازه نیز مشاهده شد که نشان می‌دهد پلاستیک می‌تواند حتی پیش از رسیدن محصولات به فروشگاه، وارد زنجیره تأمین مواد غذایی شود.

مطالعات نشان می‌دهند که میکروپلاستیک‌ها — ذراتی کوچک‌تر از ۵ میلی‌متر — در خون انسان و سایر اندام‌های بدن یافت شده‌اند. آنها ممکن است باعث ایجاد التهاب، آسیب به سلول‌ها و برهم‌خوردن تعادل باکتری‌های روده شوند که این امر می‌تواند پیامد‌های سلامتی بلندمدتی به دنبال داشته باشد.

همچنین تحقیقات نشان داده است که این ذرات ممکن است خطر بروز مشکلات قلبی-عروقی، اختلالات باروری، بیماری‌های تحلیل‌برنده عصبی و انواع خاصی از سرطان را افزایش دهند.

منبع: نیویورک پست

برچسب ها: میکروپلاستیک ، غذاهای دریایی ، پروتئین ، مواد غذائی
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