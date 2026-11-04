باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۳ آبان شاخص کل بورس با افزایش ۸۸ هزار و ۴۲ واحد در سطح ۷ میلیون و ۹۱۲ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۴ هزار و ۲۲۹ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز سه نماد فملی، فارس و تابان بیشترین و سه نماد فملی، شبندر و فساپ پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس ایران بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۲۹۶ واحد در سطح ۶۷ هزار و ۱۵ واحدی ایستاد؛ آریا، فزر و کگهر بیشترین تاثیر و سه نماد فپردیس، شکیمیا و وسرمایه پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس ایران بودند.

امروز گروه فلزات اساسی با ارزش معاملاتی ۴ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومانی برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه فرآورده‌ها نفتی و شیمیایی برترین گروه صنعتی بودند.