مردم استان قزوین با مشت‌های گره کرده، گام‌هایی استوار و سر دادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار همیشگی خود را از استکبار جهانی ابراز می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - مردم استان قزوین با مشت‌های گره کرده، هرگز در برابر استکبار جهانی سر فرود نیاورده و با سر دادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار همیشگی خود را از استکبار جهانی ابراز می‌کنند.

راهپیمایی عظیمی که با حضور آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه برگزار شد تا بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، انسجام و عزم راسخ ملت ایران در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقابله با استکبار جهانی به نمایش گذاشته شود.

مراسم بزرگ جان‌فدا همزمان با ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضور اقشار مختلف مردم در استان قزوین برگزار خواهد شد.

امروز همچنین به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار، در مدارس قزوین زنگ استکبارستیزی به صدا درآمد.

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برچسب ها: یوم الله 13 آبان ، استکبار جهانی
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