باشگاه خبرنگاران جوان_حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در سومین نشست طرح حریم کرامت که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به حضور سالانه حدود ۲۰ میلیون زائر در قم گفت: در کنار جمعیت یک‌ونیم میلیون نفری ساکن استان، حجم بالای ورود زائران، ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و ساماندهی سیمای شهری را افزایش داده است.

وی با اشاره به جایگاه مذهبی و زیارتی قم و وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و حوزه‌های علمیه افزود: شایسته نیست زائرانی که با هدف زیارت به این شهر سفر می‌کنند، با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مواجه شوند.

رئیس‌کل دادگستری قم، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضائی را از الزامات اجرای این طرح دانست و گفت: حریم کرامت با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای وضعیت پیرامون اماکن مقدس دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی همچنین از کاهش قابل توجه جرائم خشن و مهم در استان خبر داد و افزود: جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، در قم روند کاهشی داشته است.

وی با اشاره به وضعیت پرونده‌های خانوادگی نیز گفت: قم از نظر میزان تشکیل پرونده‌های طلاق در شمار استان‌های دارای کمترین آمار قرار دارد و در طلاق توافقی نیز آخرین استان کشور است.

رئیس شورای قضائی استان در پایان، مشارکت مردم را در تحقق اهداف طرح حریم کرامت ضروری دانست و تأکید کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم در قم، علاوه بر اقدامات دستگاه‌های مسئول، به همراهی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی نیاز دارد.