مرکز آمار ایران از افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات به ۶۷.۵ درصد در تابستان ۱۴۰۵ خبر داد. در این فصل، گروه خدمات اقامت و غذا با تورم نقطه‌ای ۱۰۴.۸ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فصـل تابستـان ۱۴۰۵، شـاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمـات ۶۳۲.۶ است که نسبت به فصـل قبـل (تورم فصلی) ۱۶.۴ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۷.۵ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۵.۹ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۶.۴ درصد است که در مقـایسه با همین اطلاع در فصـل قبل (۱۶.۹ درصـد)، ۰.۵ واحـد درصـد کاهش داشتـه است. به عبـارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل، ۱۶.۴ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۴۵.۲ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی و کمترین تورم فصلی با ۵.۵ درصد مربوط به گروه آموزش می‌باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۷.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۸.۰ درصد)، ۹.۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۷.۵ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۰۴.۸ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۳۳.۵ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های بیمه است.

افزایش تورم سالانه

در فصـل تابستان ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خـدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به مــدت مشــابه در سال قبل ۵۵.۹ درصـد مـیباشد که در مقـایسه با همین اطلاع در فصـل قبل (۴۹.۳ درصد)، ۶.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۵.۹ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ۸۰.۰ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا و کمترین تورم سالانه با ۳۶.۴ درصد مربوط به گروه اطلاعات و ارتباطات است.

منبع: مرکز آمار ایران

برچسب ها: مرکز آمار ، نرخ تورم
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