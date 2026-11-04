مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از خرید ۳۷ تن محصول سویا در مرکز خرید آکند این شهرستان با نرخ هر کیلوگرم ۹۵ هزار تومان تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به اهمیت توسعه کشت محصولات روغنی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، گفت: از زمان برداشت محصول سویا تاکنون، ۳۷ تن از این محصول در مرکز خرید آکند ساری خریداری شده است؛ اقدامی که زمینه عرضه محصول تولیدی کشاورزان را فراهم کرده و در مسیر حمایت از زحمات بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار دارد.

او با بیان اینکه سویا از محصولات مهم در تأمین دانه‌های روغنی و تولید روغن خوراکی و کنجاله مورد استفاده در صنعت دام و طیور به شمار می‌رود، افزود: توسعه تولید این محصول می‌تواند در کاهش وابستگی به واردات دانه‌های روغنی و تأمین بخشی از نیاز صنایع داخلی نقش مؤثری داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به خرید ۳۷ تن سویا از زمان برداشت تاکنون در مرکز خرید آکند با نرخ هر کیلوگرم ۹۵ هزار تومان، بر اهمیت فراهم‌کردن بستر مناسب برای تحویل محصول تولیدی کشاورزان و تسهیل فرآیند خرید تأکید کرد..

علوی همچنین گفت: تداوم حمایت از تولیدکنندگان، تقویت زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی و توجه به ظرفیت‌های زراعی شهرستان، از عوامل مؤثر در افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات راهبردی است.

برچسب ها: تولید سویا ، کشت سویا
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