دولت الجولانی در پی نگرانی از حمله احتمالی اسرائیل، طرح انتقال شماری از وزارتخانه‌ها و نهاد‌های راهبردی از دمشق را در دستور کار قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه ترکیه‌ای «ترکیه گازته‌سی» به نقل از منابع سوری گزارش داد که دولت الجولانی در حال آماده‌سازی مقدماتی برای انتقال شماری از وزارتخانه‌ها و نهاد‌های حیاتی از پایتخت به شهر‌های داخلی سوریه است تا در برابر حمله احتمالی رژیم تروریستی اسرائیل آمادگی داشته باشد.

این روزنامه به نقل از یک مقام دولت الجولانی نوشت که دمشق شاهد تغییرات اساسی در ساختار نظامی و سیاسی خود است و قرار است سه وزارتخانه به شهر حلب منتقل شوند. همچنین برخی نهاد‌های راهبردی مستقر در حمص و دمشق به مناطق حماه، رقه و دیرالزور انتقال خواهند یافت.

این مقام دولت الجولانی اعلام کرد که روند انتقال دست‌کم سه وزارتخانه به حلب و وزارت دفاع به حماه در جریان است.

بر اساس این گزارش، این طرح شامل انتقال نهاد‌های بسیار مهم به محور جغرافیایی حماه، حلب، حسکه، دیرالزور، ادلب و رقه است و در این میان، مناطقی که به مرز‌های ترکیه نزدیک‌تر هستند، در اولویت قرار دارند.

هدف از این راهبرد، افزایش چشمگیر توان مانور و مقاومت در برابر حملات هوایی و زمینی و همچنین توزیع قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و اداری در مناطق داخلی سوریه عنوان شده است. به گفته این منبع، دمشق همچنین قصد دارد از توانمندی‌های اطلاعاتی، زمینی و هوایی ترکیه بهره بگیرد.

در همین چارچوب، انتقال شماری از نهاد‌های دارای اهمیت راهبردی، از جمله بانک مرکزی و سازمان‌های مسئول در حوزه‌های نفت، کشاورزی، آب و اقتصاد، به مناطق ادلب، رقه، دیرالزور و حسکه نیز در دست بررسی است.

این روزنامه ادامه داد که رژیم تروریستی اسرائیل در حقیقت حدود یک‌سوم از اراضی جنوب سوریه را اشغال کرده و با تخریب منطقه حائل در بلندی‌های جولان و پیشروی در محور قنیطره ـ دمشق ـ درعا، ارتش این رژیم تروریستی تاکنون ۱۲۳۲ حمله به خاک سوریه انجام داده است.

منابع امنیتی سوری به این روزنامه ترکیه‌ای گفته‌اند که رژیم تروریستی اسرائیل با انجام حملات زمینی و هوایی در محور دمشق ـ حمص ـ قنیطره ـ درعا، خود را برای اجرای یک عملیات زمینی گسترده با پشتیبانی هوایی آماده می‌کند.

بر اساس این گزارش، یک منبع سوری به روزنامه «تایمز» گفته است که تحرکات اخیر متمرکز در اردن را باید از منظر رژیم تروریستی اسرائیل تفسیر کرد و این تحرکات نوعی «هشدار زودهنگام» به شمار می‌روند.

به گفته دمشق، هدف اصلی حملات ارتش اردن به سوریه و تقویت مواضع نظامی در امتداد مرزها، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در برابر حملات رژیم تروریستی اسرائیل و کوچ اجباری دست‌کم یک میلیون نفر از مناطق قنیطره و درعا است.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، حمله به سوریه ، جنوب سوریه
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