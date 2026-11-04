باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- ناسا از شرکت‌های خصوصی درخواست کرده است تا اطلاعاتی را درباره امکان نجات تلسکوپ فضایی هابل ارائه دهند؛ تلسکوپی که به‌تدریج در حال از دست دادن ارتفاع است و قابلیت ارتقای مدار خود را ندارد.

تلسکوپ فضایی هابل بیش از ۳۵ سال است که در مدار قرار دارد، اما ارتفاع مداری آن به‌طور پیوسته در حال کاهش است. اگر اقدامی صورت نگیرد، این تلسکوپ در نهایت وارد جو زمین شده و متلاشی خواهد شد؛ رویدادی که احتمالاً بین سال‌های ۲۰۳۳ تا ۲۰۳۴ رخ می‌دهد.

از آنجا که هابل به سیستم پیشران مجهز نیست، شاید بتوان با استفاده از یک ماهواره اختصاصی، این رصدخانه فضایی را به مداری بالاتر منتقل کرد.

شایان ذکر است که در ژوئیه ۲۰۲۶، تلاشی برای انجام عملیاتی مشابه روی یک رصدخانه فضایی دیگر به نام «سوئیفت» (Swift) صورت گرفت که آن هم در حال از دست دادن ارتفاع بود.

با این حال، فضاپیمای اعزامی—که توسط یک شرکت خصوصی پرتاب شده بود—دچار چرخش‌های کنترل‌نشده شد و کنترل کامل آن هرگز دوباره به دست نیامد. پس از شکست آن مأموریت، انتظار می‌رود که تلسکوپ سوئیفت در روز‌های آینده در جو زمین بسوزد.

به گفته «نیکی فاکس» از ناسا، فناوری‌های تجاری مربوط به گرفتن و سرویس‌دهی به ماهواره‌ها در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. ناسا در حال ارزیابی این قابلیت‌ها به‌عنوان بخشی از توسعه مأموریت بزرگ بعدی خود است. مهلت ارسال پاسخ‌ها تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است.

منبع: science.mail.ru