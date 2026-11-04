باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- گوگل اعلام کرد که جدیدترین نسل از رایانه‌های «گوگل‌بوک» (Googlebook) به صفحه‌کلید‌های خارجیِ جداشدنی مجهز خواهند بود و با سیستم‌عامل اختصاصی «گوگل‌بوک او‌اس» (Googlebook OS) کار خواهند کرد.

انتظار می‌رود پنج مدل مختلف عرضه شود: لپ‌تاپ‌های کلاسیک شامل «گوگل‌بوک ۱۴»، «دل اکس‌پی‌اس گوگل‌بوک» (Dell XPS Googlebook)، «اچ‌پی گوگل‌بوک ۱۴» و «لنوو گوگل‌بوک ۱۵»؛ و همچنین یک دستگاه «۲ در ۱» با نام «گوگل‌بوک ۱۴» که می‌تواند هم به عنوان تبلت و هم به عنوان یک لپ‌تاپ معمولی عمل کند و قیمتی معادل ۸۹۹ دلار خواهد داشت.

علاوه بر این، انتظار می‌رود دستگاه جدیدی که توسط گوگل و با همکاری لنوو توسعه یافته، نخستین تبلت در این سری جدید باشد. طبق اطلاعات فاش‌شده، این دستگاه به صفحه‌کلید جداشدنی، پایه نگهدارنده تاشوی یکپارچه و یک نوار نوری به نام «گلو‌بار» (Glowbar) در نزدیکی دوربین پشتی مجهز خواهد بود.

گوگل با به‌کارگیری سیستم‌عامل «گوگل‌بوک او‌اس» در این دستگاه‌های جدید، قصد دارد با تبلت‌های مبتنی بر اندروید رقابت کند و تجربه‌ای ترکیبی را به کاربران ارائه دهد که کارایی یک لپ‌تاپ و یک تبلت را هم‌زمان در خود دارد.

منبع: 3dnews