باشگاه خبرنگاران جوان - سیزدهم آبان‌ماه در زاهدان، روایت زنده و ملموس ایستادگی مردمی است که زمین زیر پایشان و از عزم راسخ‌ آنها می‌لرزد؛ در جای‌جای شهر، زن و مرد با مشت‌های گره‌کرده و پرچم‌هایی که به اهتزاز درآمده‌، به میدان آمدند تا فریاد رسای استکبارستیزی و خونخواهی «رهبر شهید» و دانش‌آموزان مظلوم میناب را به گوش تاریخ برسانند.

در روز سیزدهم آبان در زاهدان، پایتخت وحدت و مقاومت ایران اسلامی، صفوف بهم‌ پیوسته راهپیمایان در حالی شکل گرفت که پیشانی این خروش مردمی را دانش‌آموزان پرچم‌به‌دست و بانوان جان‌فدای این خطه با عمیق‌ترین جلوه‌های بصیرت و پایداری مزین کردند.

در خط مقدم صفوف راهپیمایان، دانش‌آموزان با اقتدار و لبریز از بصیرت ایستاده‌اند و پرچم‌های سه‌رنگ کشور را با افتخار بالا نگه داشته‌اند؛ در پشت سر این نسل آینده‌ساز، بانوان جان‌فدای این خطه با گام‌هایی استوار و حضوری معنادار در میدان حاضر شده‌اند تا یاد و خاطره شهیدان راه خدمت و مقاومت «افسانه عقیلا» و «نصرت افتخاری» را زنده نگه دارند.

اینجا سیستان و بلوچستان است، سرزمین غیرت، نخل و آفتاب؛ در چشم‌انداز این میدان، دخترانی ایستاده‌اند که معنای عمیق مقاومت را با تمام وجود معنا کرده‌اند، قامت‌های استوار، دست‌های گره‌کرده و نگاه‌های مصمم این دختران، گواهی روشن می‌دهد که آنان از نسل بیدار این دیارند؛ نسلی که سنگر فرهنگ، آگاهی و دفاع از ارزش‌ها را هرگز خالی نمی‌گذارد.

پیام صریح و رسای این اجتماع بزرگ میدانی این است که ما از خطه آفتاب و حماسه برخاسته‌ایم؛ ملتی که با ابزار تحریم و تهدید خاموش نمی‌شود؛ ما ایستاده‌ایم، چرا که ایران ایستاده است.