مردم پایتخت وحدت ایران سیستان و بلوچستان با مشت‌های گره‌کرده و پرچم‌هایی که به اهتزاز درآمده‌، به میدان آمدند تا فریاد رسای استکبارستیزی و خونخواهی «رهبر شهید» و دانش‌آموزان مظلوم میناب را به گوش تاریخ برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سیزدهم آبان‌ماه در زاهدان، روایت زنده و ملموس ایستادگی مردمی است که زمین زیر پایشان و از عزم راسخ‌ آنها می‌لرزد؛ در جای‌جای شهر، زن و مرد با مشت‌های گره‌کرده و پرچم‌هایی که به اهتزاز درآمده‌، به میدان آمدند تا فریاد رسای استکبارستیزی و خونخواهی «رهبر شهید» و دانش‌آموزان مظلوم میناب را به گوش تاریخ برسانند.

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مردم پایتخت وحدت ایران یک‌صدا فریاد ضد استکباری سر دادند به روایت تصویر
مردم پایتخت وحدت ایران یک‌صدا فریاد ضد استکباری سر دادند به روایت تصویر

 در روز سیزدهم آبان در زاهدان، پایتخت وحدت و مقاومت ایران اسلامی، صفوف بهم‌ پیوسته راهپیمایان در حالی شکل گرفت که پیشانی این خروش مردمی را دانش‌آموزان پرچم‌به‌دست و بانوان جان‌فدای این خطه با عمیق‌ترین جلوه‌های بصیرت و پایداری مزین کردند.

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مردم پایتخت وحدت ایران یک‌صدا فریاد ضد استکباری سر دادند به روایت تصویر

در خط مقدم صفوف راهپیمایان، دانش‌آموزان با اقتدار و لبریز از بصیرت ایستاده‌اند و پرچم‌های سه‌رنگ کشور را با افتخار بالا نگه داشته‌اند؛ در پشت سر این نسل آینده‌ساز، بانوان جان‌فدای این خطه با گام‌هایی استوار و حضوری معنادار در میدان حاضر شده‌اند تا یاد و خاطره شهیدان راه خدمت و مقاومت «افسانه عقیلا» و «نصرت افتخاری» را زنده نگه دارند.

اینجا سیستان و بلوچستان است، سرزمین غیرت، نخل و آفتاب؛ در چشم‌انداز این میدان، دخترانی ایستاده‌اند که معنای عمیق مقاومت را با تمام وجود معنا کرده‌اند، قامت‌های استوار، دست‌های گره‌کرده و نگاه‌های مصمم این دختران، گواهی روشن می‌دهد که آنان از نسل بیدار این دیارند؛ نسلی که سنگر فرهنگ، آگاهی و دفاع از ارزش‌ها را هرگز خالی نمی‌گذارد.

پیام صریح و رسای این اجتماع بزرگ میدانی این است که ما از خطه آفتاب و حماسه برخاسته‌ایم؛ ملتی که با ابزار تحریم و تهدید خاموش نمی‌شود؛ ما ایستاده‌ایم، چرا که ایران ایستاده است.

 

برچسب ها: پایتخت وحدت ، راهپیمایی 13 آبان
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