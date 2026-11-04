امروز هم‌زمان با سراسر کشور، شهرهای آذربایجان غربی میزبان خیل عظیمی از قشرهای مختلف مردم، دانش‌آموزان و دانشجویانی بود که با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و انزجار خود را از استکبار جهانی به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه) با حضور پرشور و حماسی دانش آموزان، و دانشجویان و مردم همیشه در صحنه آذربایجان غربی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهای منقش به یالثارات و خونخواهی و با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، صلابت و استواری خود را در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس اول، دوم و سوم  به تصویر کشیدند و بار دیگر ثابت کردند که راه مقاومت و استکبارستیزی با الهام از آموزه های آنان  با قوت ادامه دارد.

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طنین فریاد استکبارستیزی در ارومیه/خروش باشکوه مردم ولایت‌مدار در راهپیمایی ۱۳ آبان+تصاویر

طنین فریاد استکبارستیزی در ارومیه/خروش باشکوه مردم ولایت‌مدار در راهپیمایی ۱۳ آبان+تصاویر

طنین فریاد استکبارستیزی در ارومیه/خروش باشکوه مردم ولایت‌مدار در راهپیمایی ۱۳ آبان+تصاویر

طنین فریاد استکبارستیزی در ارومیه/خروش باشکوه مردم ولایت‌مدار در راهپیمایی ۱۳ آبان+تصاویر

طنین فریاد استکبارستیزی در ارومیه/خروش باشکوه مردم ولایت‌مدار در راهپیمایی ۱۳ آبان+تصاویر

طنین فریاد استکبارستیزی در ارومیه/خروش باشکوه مردم ولایت‌مدار در راهپیمایی ۱۳ آبان+تصاویر

طنین فریاد استکبارستیزی در ارومیه/خروش باشکوه مردم ولایت‌مدار در راهپیمایی ۱۳ آبان+تصاویر

برچسب ها: راهپیمایی 13 آبان ، حضور مردم
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