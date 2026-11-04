باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه) با حضور پرشور و حماسی دانش آموزان، و دانشجویان و مردم همیشه در صحنه آذربایجان غربی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهای منقش به یالثارات و خونخواهی و با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، صلابت و استواری خود را در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس اول، دوم و سوم به تصویر کشیدند و بار دیگر ثابت کردند که راه مقاومت و استکبارستیزی با الهام از آموزه های آنان با قوت ادامه دارد.