باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در پاسخ به سؤال خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر ضرورت ایجاد پیوستگی میان مراحل مختلف پیشرفت علم و فناوری، گفت: شناسایی استعداد‌ها تنها نقطه آغاز مسیر پیشرفت علمی کشور است و این استعداد‌ها باید در ادامه به تولید دانش، توسعه فناوری، نوآوری و در نهایت ارتباط مؤثر با صنعت و خلق ثروت منجر شوند.

وی با تشبیه حکمرانی علم و فناوری به فرایند ساخت افزایشی، اظهار کرد: همان‌طور که در ساخت افزایشی، قطعه نهایی از طریق قرار گرفتن لایه‌های مختلف روی یکدیگر شکل می‌گیرد و کیفیت اتصال این لایه‌ها در استحکام محصول نهایی نقش تعیین‌کننده دارد، در حکمرانی علم و فناوری نیز صرف شناسایی استعداد‌ها یا کسب مدال در رویداد‌های علمی به معنای پیشرفت فناوری نیست؛ بلکه باید میان تمام حلقه‌های این زنجیره اتصال مؤثر برقرار شود.

افشین با اشاره به نقش المپیک فناوری در شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر افزود: در این رویداد، علاوه بر شناسایی افراد مستعد، فرصتی فراهم می‌شود تا شرکت‌کنندگان دانش خود را با مسائل واقعی درگیر کنند و توانایی حل مسئله را به نمایش بگذارند. در همین راستا، از سال گذشته باشگاهی برای برگزیدگان المپیک فناوری تشکیل شده است تا زمینه حفظ ارتباط با این افراد و اتصال آنها به شرکت‌ها و مسائل واقعی صنعت فراهم شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: هدف این است که استعداد‌های شناسایی‌شده در حوزه‌هایی مانند امنیت سایبری نیز بتوانند با حضور در دستگاه‌های اجرایی، آسیب‌پذیری‌ها و حفره‌های امنیتی سامانه‌ها را شناسایی و برطرف کنند. این روند علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، به افزایش تاب‌آوری کشور در حوزه‌های راهبردی کمک می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حمایت از نخبگان تصریح کرد: برای افرادی که در المپیک فناوری موفق به کسب مدال می‌شوند، در صورت تمایل به جذب در دستگاه‌های اجرایی، امتیازاتی در نظر گرفته می‌شود. همچنین برای جذب این افراد در بخش خصوصی و حمایت از فعالیت‌های کارآفرینانه و راه‌اندازی کسب‌وکار نیز سازوکار‌های حمایتی پیش‌بینی شده است.

حمایت از علوم پایه و ایده‌های مرزشکن در قالب «رویای علمی ایران»

افشین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های مرتبط با بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تحول و خیزش علمی کشور گفت: از مجموع محور‌های مطرح‌شده، هشت محور به‌صورت مستقیم در حوزه مأموریت‌های معاونت علمی قرار داشت که برای هر یک از آنها در حال تدوین برنامه اجرایی هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به علوم پایه اظهار کرد: هیچ کشوری بدون شکل‌گیری یک انقلاب علمی، موفق به ایجاد انقلاب صنعتی نشده است و خاستگاه انقلاب علمی نیز علوم پایه است. با این حال، به دلیل نگاه عمدتاً مسئله‌محور و نبود بازار مستقیم برای بسیاری از فعالیت‌های علوم پایه، این حوزه در سال‌های گذشته با کم‌توجهی مواجه شده است؛ در حالی که علوم پایه، فونداسیون و زیربنای پیشرفت فناوری به شمار می‌رود.

معاون علمی رئیس‌جمهور از تدوین طرحی با عنوان «رویای علمی ایران» خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت ویژه از ایده‌های مرزشکن علمی در حال نهایی شدن است و کارگاه معرفی و تبیین آن نیز برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده است.

افشین درباره مفهوم علم مرزشکن توضیح داد: هر نوآوری یا انتشار مقاله در مجلات معتبر لزوماً به معنای مرزشکنی علمی نیست. مرزشکنی زمانی اتفاق می‌افتد که یک ایده جدید بتواند پارادایم‌های موجود را تغییر دهد و چارچوب‌های پیشین را با ساختاری تازه جایگزین کند. برای مثال، تغییر بنیادین در چارچوب‌های پذیرفته‌شده علمی، فراتر از بهبود عملکرد در چارچوب قوانین موجود است و طرح «رویای علمی ایران» با همین رویکرد به دنبال شناسایی و حمایت از چنین ایده‌هایی است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای مرجعیت علمی و فناوری کشور خاطرنشان کرد: نمی‌توان در تمام حوزه‌های فناوری به دنبال مرجعیت بود؛ بلکه باید حوزه‌های اولویت‌دار را شناسایی کنیم تا در برخی زمینه‌ها مصرف‌کننده، در برخی دیگر شریک و مبادله‌کننده فناوری و در حوزه‌های منتخب، مرجع علمی و فناورانه باشیم. توجه ویژه به فناوری‌های نوظهور از جمله محور‌های این راهبرد است.