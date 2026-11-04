باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید محمد مرندی، کارشناس مسائل راهبردی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی گفت: امروز مقاومت ایران در برابر ایالات متحده آمریکا در حال به ثمر نشستن است. در حالی که رسانه‌های غربی و اندیشکده‌های غربی طی دهه‌ها در کنار حکومت‌های دیکتاتوری خانوادگی عرب و با حمایت رسانه‌های وابسته به خودشان، تلاش‌های بسیار موفقی برای تخریب وجهه ایران انجام داده‌اند.

مرندی ادامه داد: رسانه‌هایی که رویکرد خصمانه نسبت به ایران داشته‌اند، به شدت فرقه‌گرا و مملو از نفرت نژادی بوده‌اند. رسانه‌هایی که هزینه‌هایشان را قطر، عربستان سعودی، رژیم کویت، رژیم امارات و دیگر حاکمان مستبد منطقه‌ای وابسته به غرب تامین کرده‌اند. آنها با تکیه بر قدرت و نفوذ گسترده خود، برای دهه‌ها موفق شدند در میان بسیاری از مردم جهان، احساسات منفی نسبت به ایران ایجاد کنند.