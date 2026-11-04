مرندی گفت: ایران و محور مقاومت، به‌واسطه ایستادگی بر اصول و مواضع خود، توانسته‌اند احترام و حمایت روزافزونی در جهان به دست آورند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید محمد مرندی، کارشناس مسائل راهبردی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی گفت: امروز مقاومت ایران در برابر ایالات متحده آمریکا در حال به ثمر نشستن است. در حالی که رسانه‌های غربی و اندیشکده‌های غربی طی دهه‌ها در کنار حکومت‌های دیکتاتوری خانوادگی عرب و با حمایت رسانه‌های وابسته به خودشان، تلاش‌های بسیار موفقی برای تخریب وجهه ایران انجام داده‌اند. 

مرندی ادامه داد: رسانه‌هایی که رویکرد خصمانه نسبت به ایران داشته‌اند، به شدت فرقه‌گرا و مملو از نفرت نژادی بوده‌اند. رسانه‌هایی که هزینه‌هایشان را قطر، عربستان سعودی، رژیم کویت، رژیم امارات و دیگر حاکمان مستبد منطقه‌ای وابسته به غرب تامین کرده‌اند. آنها با تکیه بر قدرت و نفوذ گسترده خود، برای دهه‌ها موفق شدند در میان بسیاری از مردم جهان، احساسات منفی نسبت به ایران ایجاد کنند.

برچسب ها: رسانه های غربی ، ایران ، مرندی
خبرهای مرتبط
تحریم شبکه پرس تی‌وی اقدامی آشکار علیه آزادی بیان رسانه‌‌ها
رئیس رسانه ملی:
رسانه ملی در حال نزدیک شدن به اهداف سند تحول است
مرضیه هاشمی: 
هیچ کشوری مثل ایران با این حجم از هجمه رسانه‌ای رو‌به رو نیست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روایت معلم بازمانده از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در «روایت مقاومت»
شروع دشمنی آمریکا با ملت ایران از زمان انقلاب اسلامی نبود
آخرین اخبار
شروع دشمنی آمریکا با ملت ایران از زمان انقلاب اسلامی نبود
روایت معلم بازمانده از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در «روایت مقاومت»
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی شبکه‌های سیما در روز‌های پایانی دومین هفته آبان
اجرای ۷ اثر در بخش فضای باز و دیگرگونه‌های جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
استقبال ۲۰ هزار نفری از «آن سوی سکوت» در نخستین هفته اجرا
مقاومت ایران در برابر آمریکا به ثمر نشسته است
استقبال ۲ هزار و ۴۰۰ شرکت‌کننده از جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر
وقتی شعر، زبان معرفی استعداد‌های نوجوان می‌شود + فیلم
نقش پلیس زبان را در «دونقطه» بازی نمی‌کنیم
نیما کرمی: «دونقطه» نمونه‌ای از هزینه‌کرد صحیح در حوزه فرهنگ است/ چرا نسل زد باید کی‌پاپ ببیند؟