باشگاه خبرنگاران جوان- عباس علی‌آبادی وزیر نیرو روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح انتقال آب ارس، با تأکید بر اهمیت استراتژیک این پروژه تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های مربوط به انتقال آب به مرند و تبریز با جدیت دنبال می‌شود و در بازدید امروز نیز روند پیشرفت کار به‌دقت مورد ارزیابی قرار گرفت تا اهداف تعیین‌شده در موعد مقرر محقق شود.

وزیر نیرو با تقدیر از تلاش‌های مدیریت ارشد استان و دست‌اندرکاران پروژه افزود: با اراده و همتی که در پیمانکاران، مدیران اجرایی و مجموعه استانداری مشاهده می‌شود، امیدواریم با تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی، به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده دست یابیم و مردم عزیز منطقه در تابستان آینده شاهد جریان آب در تبریز باشند.

وی با اشاره به پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور در این زمینه خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر این طرح‌ها هستند و سلام گرم خود را به مردم عزیز استان ابلاغ کرده‌اند؛ با وجود الزامات کاری و جلسات هیئت دولت، به دلیل اهمیت بالای این پروژه، شخصاً موضوع را تا حصول نتیجه نهایی و بهره‌مندی مردم دنبال می‌کنم.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور و لزوم مشارکت همگانی تصریح کرد: در شرایط کنونی و وضعیت خطیر کشور، ضرورت دارد که همگان با همیاری و مساعدت، مسیر اجرای پروژه‌های حیاتی را تسهیل کنند.

وزیر نیرو در پایان از آمادگی صنایع استان خبر داد و گفت: با رایزنی‌ها و مذاکرات انجام‌شده توسط استانداری، بخش بزرگی از صنایع استان آمادگی خود را برای همکاری و تأمین منابع و ملزومات مورد نیاز جهت پیشبرد این طرح‌های زیرساختی اعلام کرده‌اند که این رویکرد تعاملی، نقش مؤثری در سرعت‌بخشی به اجرای پروژه‌ها خواهد داشت.

طرح ملی انتقال آب رودخانه مرزی ارس به دشت تبریز با هدف تأمین پایدار آب شرب و بهداشت جمعیتی افزون بر ۳.۵ میلیون نفر در افق سال ۱۴۲۵ طراحی شده است.