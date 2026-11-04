معاون وزیر راه و شهرسازی از امضای سند تحویل باقیمانده اراضی کل مسیر راه‌آهن رشت–آستارا به طرف روس خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای سند تحویل باقیماند اراضی کل مسیر راه‌آهن رشت–آستارا با حضور یوری کوزمین، مدیرکل شرکت کاسپین سرویسز، اظهار کرد: امروز روز خوبی برای دو طرف است؛ چراکه با تحویل ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده، مجموع ۱۶۲ کیلومتر مسیر راه‌آهن رشت–آستارا از سوی طرف ایرانی به طرف روس تحویل می‌شود و امکان انجام مطالعات و بررسی‌های میدانی در سراسر مسیر فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تملک اراضی مسیر از سوی ایران در مساحتی بالغ بر ۵۵ هکتار به پایان رسیده است که در بهمن‌ماه سال گذشته ۱۲۵ کیلومتر از مسیر و امروز نیز ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده به طرف روس واگذار شد.

بازوند با ابراز خرسندی از انتخاب مشاوران ایرانی برای انجام مطالعات پروژه تصریح کرد: با توجه به تخصص، دانش فنی و توان مهندسی مشاوران ایرانی، روند مطالعات به خوبی پیش می‌رود و اعتقاد داریم در مرحله ساخت نیز می‌توان از توان فنی، مهندسی و اجرایی پیمانکاران ایرانی بهره گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر جایگاه ویژه راه‌آهن رشت–آستارا در تکمیل کریدور ریلی شمال–جنوب اظهار کرد: این پروژه یکی از نقاط عطف همکاری‌های بین‌المللی در احداث زیرساخت‌های حمل و نقل در منطقه محسوب می‌شود و تسریع در عملیات اجرایی آن مورد تاکید رئیس‌جمهور و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی است و برای رسیدن به این هدف مشترک، استفاده از توان حداکثری در ساخت ضروری است.

وی درباره آخرین وضعیت مذاکرات قرارداد اجرایی و تجاری پروژه اعلام کرد: مذاکرات در این بخش پیشرفت قابل‌توجهی داشته و با پیگیری موضوعات باقیمانده در آینده نزدیک و نهایی شدن قرارداد تجاری، وارد فاز اجرایی می‌شویم.

مطالعات میدانی پروژه با فعالیت ۱۰ اکیپ حفاری ژئوتکنیک در حال انجام است

مدیرکل شرکت کاسپین سرویسز نیز در این نشست با تأکید بر آمادگی طرف روس برای پیشبرد مطالعات پروژه اظهار کرد: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا مطالعات راه‌آهن رشت–آستارا در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و برای همین موضوع در حال حاضر ۱۰ اکیپ حفاری ژئوتکنیک در مسیر فعال هستند.

وی با ابراز رضایت از کیفیت فعالیت و توان تخصصی مشاوران ایرانی افزود: از سطح کیفی کار مشاوران ایرانی رضایت داریم و تخصص و توان فنی آنها قابل توجه است. امیدواریم با تکمیل مطالعات میدانی، زمینه نهایی‌سازی قرارداد نیز فراهم شود.

کوزمین همچنین با اشاره به ضرورت ادامه مذاکرات برای نهایی‌کردن قرارداد تجاری، ابراز امیدواری کرد هیئت ایرانی برای انجام مذاکرات نهایی به مسکو سفر کند تا دو طرف بتوانند مراحل باقی‌مانده را به سرانجام برسانند.

منبع: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور

برچسب ها: راه آهن ، روسیه
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