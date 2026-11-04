باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هنری رسانه‌ای اوج اعلام کرد، سوگواره نمایشی «آن سوی سکوت» که همزمان با ایام فاطمیه از ۶ آبان‌ماه در بوستان ولایت تهران روی صحنه رفته است، در نخستین هفته اجرا با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد. تمامی سانس‌های این اثر تا پایان هفته نیز به ظرفیت کامل رسید.

این اثر نمایشی با روایت جناب سلمان، به بازخوانی ابعاد مظلومیت حضرت فاطمه زهرا(س) می‌پردازد و تلاش دارد روایتی نمایشی از وقایع و حوادث منتهی به شهادت بانوی دو عالم ارائه کند.

سوگواره نمایشی «آن سوی سکوت» به کارگردانی سعید اسماعیلی و تهیه‌کنندگی علیرضا کوهفر و سیدحنیف خیرالامور، به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج و با تولید مؤسسه مهنا، هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ در بوستان ولایت تهران اجرا می‌شود.