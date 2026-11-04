سوگواره نمایشی «آن سوی سکوت» در نخستین هفته اجرای خود در بوستان ولایت تهران، میزبان ۲۰ هزار نفر از شهروندان و علاقه‌مندان به خاندان اهل‌بیت(ع) شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هنری رسانه‌ای اوج اعلام کرد، سوگواره نمایشی «آن سوی سکوت» که همزمان با ایام فاطمیه از ۶ آبان‌ماه در بوستان ولایت تهران روی صحنه رفته است، در نخستین هفته اجرا با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد. تمامی سانس‌های این اثر تا پایان هفته نیز به ظرفیت کامل رسید.

این اثر نمایشی با روایت جناب سلمان، به بازخوانی ابعاد مظلومیت حضرت فاطمه زهرا(س) می‌پردازد و تلاش دارد روایتی نمایشی از وقایع و حوادث منتهی به شهادت بانوی دو عالم ارائه کند.

سوگواره نمایشی «آن سوی سکوت» به کارگردانی سعید اسماعیلی و تهیه‌کنندگی علیرضا کوهفر و سیدحنیف خیرالامور، به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج و با تولید مؤسسه مهنا، هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ در بوستان ولایت تهران اجرا می‌شود.

برچسب ها: سازمان هنری اوج ، تئاتر
خبرهای مرتبط
با حکم ایوب آقاخانی دبیر جشنواره؛
«توحید معصومی‌نسب» قائم‌مقام جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شد
تئاترها ۲ شب تعطیل می‌شوند
نمایش آیینی «نقطه عطف، صفر چهار» در تالار اندیشه
حضور سازمان اوج با ۹ اثر در چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
«آتش دل»؛ روایت پشیمانی یک خنجر در دشت کربلا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روایت معلم بازمانده از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در «روایت مقاومت»
شروع دشمنی آمریکا با ملت ایران از زمان انقلاب اسلامی نبود
آخرین اخبار
شروع دشمنی آمریکا با ملت ایران از زمان انقلاب اسلامی نبود
روایت معلم بازمانده از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در «روایت مقاومت»
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی شبکه‌های سیما در روز‌های پایانی دومین هفته آبان
اجرای ۷ اثر در بخش فضای باز و دیگرگونه‌های جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
استقبال ۲۰ هزار نفری از «آن سوی سکوت» در نخستین هفته اجرا
مقاومت ایران در برابر آمریکا به ثمر نشسته است
استقبال ۲ هزار و ۴۰۰ شرکت‌کننده از جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر
وقتی شعر، زبان معرفی استعداد‌های نوجوان می‌شود + فیلم
نقش پلیس زبان را در «دونقطه» بازی نمی‌کنیم
نیما کرمی: «دونقطه» نمونه‌ای از هزینه‌کرد صحیح در حوزه فرهنگ است/ چرا نسل زد باید کی‌پاپ ببیند؟