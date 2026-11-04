باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد خبری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اعلام کرد، اعضای هیئت انتخاب بعد از بررسی آثار ارائه شده از سراسر کشور، ۷ اثر را مناسب حضور در جشنواره ارزیابی کردند.

اسامی آثار بخش مسابقه تئاتر فضای باز و دیگر گونه‌های اجرایی سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به شرح زیر است:

۱- نمایش «بچه‌های پرواز» نوشته زهرا هلیچه و به کارگردانی ناصر میاحی از شهر اهواز

۲- نمایش «خورشید ناتمام» نوشته آرزو بهرامی و به کارگردانی مجتبی خلیلی از شهر تهران

۳- نمایش «شادزی» نوشته فرامرز غلامیان و به کارگردانی فرامرز غلامیان از شهر شاهین‌شهر

۴- نمایش «گوش پنبه‌ای‌ها» نوشته حسن مقصودی و به کارگردانی علی حاج‌حیدری از شهر خمینی‌شهر

۵- نمایش «لباس‌های پرماجرا» نوشته پدرام معصومی و به کارگردانی پدرام معصومی از شهر همدان

۶- نمایش «نینو و متکای جادویی» نوشته مهدی حبیبی و به کارگردانی مهدی حبیبی از شهر ملایر

۷- نمایش «هر دری ی دردسر» نوشته سعیدالله یاری و به کارگردانی سعیدالله یاری از شهر فریدن

اعضای هیئت انتخاب این بخش را هنرمندان فعال در عرصه تئاتر که در زمینه شرکت در جشنواره‌های مختلف حضوری پررنگ داشته‌اند، تشکیل می‌دهند.

حسین اسدی کارگردان و طراح است. وی دبیر اجرایی دومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر خیابانی دو رخشان خلیج فارس (خارک)، عضو هیئت بازبین سیزدهمین جشنواره استانی نگین خلیج فارس و ... بوده و نمایش‌های مختلفی را روی صحنه برده که با این آثار در جشنواره‌های تئاتر کودک و نوجوان و جشنواره تئاتر فجر شرکت داشته است.

مرتضی اسدی‌مرام نویسنده و کارگردان تئاتر، دارای مدرک کارشناسی مدیریت فرهنگی و دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی فرهنگی است. وی دارای سابقه حضور در بیش از ۶۰ جشنواره بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای از جمله جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، عروسکی تهران-مبارک، آیینی سنتی، تئاتر خیابانی مریوان، کودک و نوجوان همدان و ... بوده است. وی همچنین در جشنواره‌های مختلف تئاتری به عنوان داور یا بازبین حضور داشته است.

رضا روان هنرمند اهل همدان،‌ دارای مدرک کارشناسی کارگردانی و مدرک هنری درجه ۳ است. وی فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۶۹ آغاز کرده و در این سال‌ها نمایش‌های مختلفی را روی صحنه برده است. روان در جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر فجر، عروسکی و منطقه‌ای حضور داشته است. وی در تولید بیش از ۸۳ نمایش گروه نمایشی چهرنما فعالیت داشته و عضو هیئت‌مدیره انجمن نمایش استان همدان و مدیرمسئول آموزشگاه بازیگری نگاه نو است.

سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان به دبیری مرضیه برومند با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از هشتم تا سیزدهم آذر در همدان برگزار خواهد شد.