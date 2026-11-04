مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از برنامه‌ریزی برای ساماندهی خرید سیب صنعتی و درجه چهار در شهرستان مراغه و سایر شهرستان‌های استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-فرامرز افشانی در حاشیه بازدید از مراکز خرید و واحد‌های فرآوری سیب و سردخانه‌های شهرستان مراغه که با حضور اکبر منیری مدیر تعاونی روستایی آذربایجان شرقی و با هدف هماهنگی خرید سیب صنعتی و ایجاد مراکز خرید صورت پذیرفته شده بود در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حمایت از باغداران، ساماندهی بازار سیب صنعتی و جلوگیری از انباشت محصول در حاشیه جاده‌ها، به همراه مدیر تعاون روستایی استان، با حضور در شهرستان مراغه، ضمن برگزاری نشست‌های هماهنگی، از واحد‌های فرآوری سیب، تولید پوره و کنسانتره و سردخانه‌های منطقه بازدید کردیم.

وی افزود: در جریان این بازدید‌ها و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، مقرر شد سیب درجه چهار و صنعتی باغداران از دو مسیر خریداری و جمع‌آوری شود؛ به‌طوری‌که مدیریت تعاون روستایی استان، این محصول را به‌صورت بسته‌بندی در کیسه‌های توری و با قیمت هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان خریداری کند.

افشانی ادامه داد: همچنین تعدادی از واحد‌های تولید پوره و کنسانتره سیب نیز آمادگی خود را برای خرید سیب صنعتی به‌صورت فله و بدون محدودیت در میزان خرید، با قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان اعلام کرده‌اند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت تسریع در جمع‌آوری محصول از باغ‌ها و ساماندهی فرآیند خرید تصریح کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد مسیر‌های مطمئن برای عرضه سیب صنعتی، کاهش دغدغه باغداران، جلوگیری از ضایعات محصول و ممانعت از انباشت سیب در حاشیه جاده‌ها و معابر عمومی است.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان بخش تعاون روستایی و صنایع تبدیلی و غذایی می‌تواند نقش مؤثری در استفاده از ظرفیت واحد‌های فرآوری، جذب سیب صنعتی و جلوگیری از هدررفت محصول داشته باشد و تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شرایط مناسب‌تری برای باغداران منطقه فراهم شود.

منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی

برچسب ها: خرید سیب ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خبر داد؛
ایجاد شهر سیب در مراغه
سیب هشترود روی دستان کشاورزان؛ تصمیم فوری وزارت جهاد کشاورزی آخرین راه نجات برای باغداران
تولید بیش از ۷۰۰ هزار تن سیب در آذربایجان شرقی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
قطعنامه پایانی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی
تولید بیش از ۱۳ هزار تن گیاهان دارویی در اراضی کشاورزی آذربایجان‌شرقی
برنامه‌ریزی برای ساماندهی خرید سیب در آذربایجان شرقی
آخرین جزئیات از طرح انتقال آب ارس
برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در آذربایجان شرقی
تسهیلات ویژه مالیاتی برای اصناف در تبصره ماده ۱۰۰
آب ارس تا پایان سال به مرند و تابستان آینده به تبریز می‌رسد
نجات ۸۶ نفر از قصاص در آذربایجان شرقی
۱۳ آبان نماد ایستادگی دانش‌آموزان در برابر استکبار است