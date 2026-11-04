باشگاه خبرنگاران جوان-فرامرز افشانی در حاشیه بازدید از مراکز خرید و واحد‌های فرآوری سیب و سردخانه‌های شهرستان مراغه که با حضور اکبر منیری مدیر تعاونی روستایی آذربایجان شرقی و با هدف هماهنگی خرید سیب صنعتی و ایجاد مراکز خرید صورت پذیرفته شده بود در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حمایت از باغداران، ساماندهی بازار سیب صنعتی و جلوگیری از انباشت محصول در حاشیه جاده‌ها، به همراه مدیر تعاون روستایی استان، با حضور در شهرستان مراغه، ضمن برگزاری نشست‌های هماهنگی، از واحد‌های فرآوری سیب، تولید پوره و کنسانتره و سردخانه‌های منطقه بازدید کردیم.

وی افزود: در جریان این بازدید‌ها و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، مقرر شد سیب درجه چهار و صنعتی باغداران از دو مسیر خریداری و جمع‌آوری شود؛ به‌طوری‌که مدیریت تعاون روستایی استان، این محصول را به‌صورت بسته‌بندی در کیسه‌های توری و با قیمت هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان خریداری کند.

افشانی ادامه داد: همچنین تعدادی از واحد‌های تولید پوره و کنسانتره سیب نیز آمادگی خود را برای خرید سیب صنعتی به‌صورت فله و بدون محدودیت در میزان خرید، با قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان اعلام کرده‌اند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت تسریع در جمع‌آوری محصول از باغ‌ها و ساماندهی فرآیند خرید تصریح کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد مسیر‌های مطمئن برای عرضه سیب صنعتی، کاهش دغدغه باغداران، جلوگیری از ضایعات محصول و ممانعت از انباشت سیب در حاشیه جاده‌ها و معابر عمومی است.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان بخش تعاون روستایی و صنایع تبدیلی و غذایی می‌تواند نقش مؤثری در استفاده از ظرفیت واحد‌های فرآوری، جذب سیب صنعتی و جلوگیری از هدررفت محصول داشته باشد و تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شرایط مناسب‌تری برای باغداران منطقه فراهم شود.

منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی