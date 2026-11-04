باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایلان ماسک، تاجر آمریکایی و یکی از اصلی‌ترین حامیان جمهوری‌خواهان در انتخابات در واکنشی تمسخرآمیز به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اظهار نظر کرد؛ این در حالی است که او صد‌ها میلیون دلار برای حمایت از حزب جمهوری‌خواه هزینه کرده بود.

رئیس شرکت «اسپیس‌ایکس» در اظهاراتی کنایه‌آمیز گفت: «به نظر می‌رسد پرتو‌های لیزری فضایی که برای دخالت در انتخابات از آنها استفاده می‌کنم، این بار موفق نبوده‌اند.»

این اظهارات پس از شکست کن باکستون، نامزد جمهوری‌خواه در ایالت تگزاس برای انتخابات مجلس سنا مطرح شد؛ نامزدی که از حمایت ماسک برخوردار بود.

ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، نگران است که پیروزی قاطع دموکرات‌ها در کنگره آمریکا روند ایجاد مراکز داده ویژه هوش مصنوعی را کُند کند. او در اظهاراتی افزود: «اکنون مراکز داده در فضا گزینه‌ای جذاب به نظر می‌رسند.»

منبع: النشره