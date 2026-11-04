باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری روز چهارشنبه در سفر به هرمزگان در گلزار شهدای میناب، گفت: امروز در جغرافیای مقدسی حضور داریم که همه ایرانیان در سراسر این سرزمین مدیون خون شهدای مظلوم و معصوم آن هستند.

وی اظهار کرد: حضور در میناب برای ادای احترام، تعظیم و تکریم مقام شهدای این مدرسه است، شهدایی که به باور من، نقطه آغاز شکل‌گیری وحدت و وفاق ملی در کشور هستند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به نقش خون شهدا در تحولات اجتماعی و ملی کشور، بیان کرد: اگر پس از جنگ، انقلاب معرفتی در ایران شکل گرفت، بی‌تردید بخش مهمی از آن مرهون خون شهداست و امروز نیز شهدای کودک میناب جایگاهی ویژه در تقویت همبستگی ملی دارند.

صالحی‌امیری با اشاره به تشکیل ستاد شهدای میناب به دستور رئیس‌جمهور گفت: این ستاد با عضویت ۲۲ دستگاه اجرایی شکل گرفته و وظایف هر دستگاه برای انجام اقدامات مشخص شده است.

وی ادامه داد: امروز آغاز اجرای برنامه‌های این ستاد است و دستگاه‌های مختلف، از جمله نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، برنامه‌های متنوعی برای میناب در دستور کار دارند که در نشست شورای اداری شهرستان نیز درباره آن‌ها گفت‌وگو خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده باید در زندگی مردم اثر ملموس داشته باشد، افزود: استاندار هرمزگان با همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرماندار و شهردار، برنامه‌ای جامع برای بازسازی و توسعه میناب تهیه کرده‌اند که مبنای عمل دستگاه‌ها خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه دولت به دنبال اقدامات عملی به جای شعار و تبلیغات است، اظهار کرد: کار را آغاز کرده‌ایم و ترجیح می‌دهیم به جای ارائه گزارش‌های تبلیغاتی، اجازه دهیم مردم نتیجه اقدامات و تغییرات را در زندگی خود مشاهده کنند.

صالحی‌امیری تاکید کرد: تکریم شهدای میناب تنها به برگزاری مراسم و ادای احترام محدود نمی‌شود، بلکه باید آثار آن در بهبود شرایط زندگی مردم، توسعه زیرساخت‌ها و معیشت خانواده‌ها نمایان شود تا مردم احساس کنند مقاومت و ایستادگی آنان با تلاش و خدمتگزاری دولت همراه شده است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه جامع توسعه و بازسازی میناب از سوی استاندار هرمزگان به اطلاع مردم خواهد رسید و ستاد شهدای میناب نیز فعالیت خود را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.