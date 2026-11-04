باشگاه خبرنگاران جوان - داود شهرکی، در ویژه برنامه «ایران ما» که از شبکه ۳ سیما پخش شد، با اشاره به عملکرد تجاری استان اظهار کرد: از ابتدای سال تا امروز بالغ بر یک میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم و بیش از یک هزار و دویست میلیون دلار واردات کالا انجام داده‌ایم.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه عمده واردات استان کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، گندم و ذرت بوده است، افزود: نیاز استان و کشور را تامین کردیم و در تامین نیاز کشور تاثیرگذار بودیم؛ به طوری که بخش زیادی از برنج کشور وارداتی است و چون مرزهای دیگر مشکلاتی داشتند، ما از مرزهای خودمان این کالا را وارد کردیم.

وی با اشاره به صادرات استان نیز گفت: بخش زیادی از صادرات ما نیاز کشورهای مقابل را تامین کرده و با وجود همه فشارها این نیاز را برآورده کرده‌ایم.

مدیرکل صمت سیستان و بلوچستان با اشاره به موضوع تحریم‌ها تصریح کرد:اگر برخی دشمنان فکر می‌کنند تحریم ایران را درگیر می‌کند، این مدت فشاری که بر مردم کشورهای همسایه آمد، آن‌ها را وادار کرد از ادعاهایشان کوتاه بیایند؛ چرا که این تحریم آن‌ها را نیز مشمول تحریم می‌کند.

وی تاکید کرد: ظرفیت خوب استان سیستان و بلوچستان در تامین کالا و ورود کالای اساسی، یک ظرفیت بی‌نظیر است.

داود شهرکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از شاخص‌های توسعه کشور گفت: «یکی از شاخص‌های توسعه کشور ما مرزهای زمینی است و استان ما با یک هزار و دویست کیلومتر، بیشترین مرز زمینی کشور را دارد.»

مدیرکل صمت سیستان و بلوچستان در پایان با قدردانی از همکاران شبکه سه سیما و عوامل ویژه برنامه «ایران ما» ابراز امیدواری کرد در یک برنامه تخصصی، استعدادهای استان سیستان و بلوچستان به طور کامل مورد گفت‌وگو قرار گیرد.

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