کمیته انتخابات رژیم اسرائیل پس از بررسی ۹۰۶۹ صندوق رای، نتایج رسمی انتخابات کنست را تایید و اعلام کرد شواهدی از تخلف جدی به دست نیامده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کمیته مرکزی انتخابات رژیم تروریستی اسرائیل امروز چهارشنبه نتایج رسمی انتخابات کنست (پارلمان) را تایید و اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر وقوع تخلفاتی که سلامت روند انتخابات را مخدوش کرده یا بر نتایج آن تاثیر گذاشته باشد، پیدا نشده است.

این کمیته در بیانیه‌ای اعلام کرد پس از پایان بررسی ۹۰۶۹ صندوق رای، تمامی شکایت‌ها و درخواست‌های ارائه‌شده از سوی احزاب، نامزد‌ها و شهرک‌نشینان را بررسی کرده است. همچنین صورت‌جلسه‌های صندوق‌های رای و اسناد مربوط به رای‌گیری، از جمله برگه‌های رای و فهرست رای‌دهندگان، به‌طور دقیق مورد بازبینی قرار گرفته‌اند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که حزب لیکود مدعی «سرقت انتخابات» شده بود. همچنین داوید زینی، رئیس سازمان امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل (شاباک) خواستار آغاز تحقیقات درباره منصور عباس و احمد الطیبی، دو عضو کنست، شده بود؛ بدون آنکه شواهدی برای پشتیبانی از این ادعا‌ها ارائه کند.

در همین حال، گالی بهاراو میارا، مشاور حقوقی کابینه رژیم تروریستی اسرائیل، اعلام کرد که شاباک طی دو روز، اسناد و مدارک مربوط به تحقیقات درباره احتمال مداخله خارجی در انتخابات را به تیم مشترک با پلیس تحویل نداده و همین مسئله روند تحقیقات را مختل کرده است.

نتایج شمارش آرا در انتخابات کنست رژیم تروریستی اسرائیل نشان داد که اردوگاه بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی و اردوگاه گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی به دست آورده‌اند. کمیته انتخابات اسرائیل چهارشنبه گذشته اعلام کرد که دو فهرست عربی ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند و خاطرنشان کرد که این نتیجه «پس از شمارش ۱۰۰ درصد کل آرا، به استثنای آرای دو پاکت» حاصل شده است.

کنست ۱۲۰ کرسی دارد و هر کابنیه‌ای برای کسب اکثریت پارلمانی به حداقل ۶۱ کرسی نیاز دارد، که هیچ یک از احزاب به آن دست نیافته‌اند. این امر، مواضع احزاب عرب و نیرو‌های کوچک‌تر را به عاملی مهم در مذاکرات تشکیل کابینه تبدیل می‌کند.

این انتخابات، اولین انتخابات رژیم تروریستی اسرائیل پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ‌ها و تحولات امنیتی پس از آن در منطقه است. عملکرد کابینه نتانیاهو و مدیریت آن در مسائل امنیتی و سیاسی، دو موضوع کلیدی در رقابت‌های انتخاباتی بود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، گادی آیزنکوت ، بنیامین نتانیاهو
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
بالاخره مردک،نتانیاهو موقعیتش ضعیفتر شده یا نه
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