بر اساس آخرین آمار تا ۱۱ آبان مجموع خسارت پرداختی به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ‌های رمضان و ۱۲ روزه به ۴۶ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه مرکزی اعلام کرد، بر اساس آخرین آمار تا ۱۱ آبان ۱۴۰۵، مجموع خسارت پرداختی به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ‌های رمضان و ۱۲ روزه به ۴۶ هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال رسیده است.

در بخش مربوط به جنگ رمضان، از مجموع ۳۹ هزار و ۳۴۶ فقره خسارت اعلام‌شده در ۲۹ استان کشور، ۳۷ هزار و ۲۸۹ مورد ارزیابی شده و خسارت ۳۴ هزار و ۵۹۷ فقره به مبلغ ۴۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال پرداخت شده است.

همچنین در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه، خسارت ۴ هزار و ۵۲۵ دستگاه خودرو به ارزش ۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.

گفتنی است فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده با هدف جبران زیان‌های واردشده به مالکان، همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: بیمه مرکزی ، خسارت جنگ
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