باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس اعلام دادگستری خوزستان، محسن دقیقیان چهارشنبه در خصوص این پرونده بیان کرد: در پی افزایش شکایات مربوط به برداشت غیرمجاز وجه از حساب‌های بانکی در ایذه موضوع از سوی دستگاه قضا پیگیری و فرد کلاهبردار دستگیر شد.

وی گفت: متهم با تظاهر کمک به شهروندان در هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز با دریافت کارت و رمز بانکی، موجودی حساب را تخلیه کرده و با ارایه کارتی مشابه یا ادعای ضبط شدن کارت اصلی توسط دستگاه، از صحنه گریخته بود.

دقیقیان ادامه داد: در پی تحقیقات پلیس آگاهی ایذه، متهم مربوط به این پرونده شناسایی، دستگیر و با قرار مقتضی به زندان معرفی شد.

دادستان ایذه با تاکید بر پیشگیری از این جرایم، از شهروندان خواست که کارت و رمز بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و در صورت نیاز به کمک، تنها از بستگان یا افراد مورد اعتماد استفاده کنند.

رئیس دادگستری کارون گفت: اختلاف و کدورت پنج‌ساله میان ۲ طایفه در شهرستان کارون با پیگیری‌های شعبه چهارم شورای حل اختلاف و در راستای ترویج فرهنگ گذشت، به صلح و سازش منتهی شد.

سید کامل بنی‌حیال با اشاره به اهمیت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات طایفه‌ای افزود: بزرگان با عمل به الگو‌های اخلاقی و ترویج مصالحه، می‌توانند زمینه ترویج صلح و سازش را در میان اعضای طوایف فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری کارون از هرگونه سازش در اختلافات که موجب کاهش تنش در جامعه و پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی شود، استقبال می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان پیش از این از دستگیری ۷۲ نفر سارق و کشف ۱۱۸ فقره انواع سرقت طی هفت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: آمار کشفیات سرقت در این مدت، رشد ۱۱۰ درصدی و دستگیری سارقان رشد ۳۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.