مرکز رسانه قوه قضاییه به دنبال انتشار برخی ویدیو‌های جعلی و ساخته‌ هوش مصنوعی که در آن، از زبان رئیس قوه قضاییه به دروغ ادعا‌هایی مطرح شده اطلاعیه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال انتشار برخی ویدیو‌های جعلی و برساخته‌ی هوش مصنوعی که در آن با تصویرسازی، از زبان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به دروغ ادعا‌هایی کذب مطرح شده؛ مرکز رسانه قوه قضاییه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به قرار ذیل است:

این روز‌ها سه‌گانه‌ی جنگ ترکیبی دشمن عبارت است از: جعل صدا، جعل تصویر، جعل اعتماد.

در روز‌های اخیر، برخی روایت‌های ساختگی و مجعول، بر بستر شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که استناد این روایت‌ها، ویدیو‌هایی جعلی و برساخته‌ی هوش مصنوعی است که مجعول بودن آنها آشکار و مُبرهن است. در این ویدیوها، با تصویرسازی، از زبان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به دروغ ادعا‌هایی عجیب و سؤال‌برانگیز مطرح شده است. در یک نمونه از این جعلیات، در مورد برداشت از حساب‌های مردم برای مصارف عمومی، مطالبی به کلی کذب، جعل شده است.

پُر واضح است در خصوص مصداق فوق‌الذکر، نه چنین سخنانی گفته شده است، نه چنین تصمیمی وجود دارد، نه چنین طرحی در هیچ نهاد قانونی کشور در دست بررسی است. ایضاً مواضع رئیس قوه قضاییه نیز برای قاطبه مردم ایران شناخته شده است و مضمون و محتوای جعلی مندرج در آن ویدیوی ساختگی، کمترین نسبتی با مواضع و دیدگاه رئیس دستگاه قضا ندارد.

آنچه در ویدیوی مورد اشاره، تصویرسازی شده، محصول ابزار‌های تولید محتوای مصنوعی است و نه هر کارشناس فنی که هر مخاطب عادی‌ای نیز با یکبار دیدن این کلیپ، به جعلی بودن و اصطلاحاً هوش مصنوعی بودن آن پی می‌برد.

بدون تردید، دشمن در جنگ ترکیبی و عملیات روانی و ادراکی خود، امید زیادی به ساخت چنین ویدیو‌های جعلی و مبتنی بر هوش مصنوعی، بسته است.

همچنین قابل ذکر است که به طور قطع، اموال و دارایی‌های مردم، در پناه و حمایت قانون است و قوه قضاییه با جدیت و اهتمام از حقوق آحاد جامعه صیانت می‌کند.

برچسب ها: قوه قضاییه ، هوش مصنوعی
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