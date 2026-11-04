محدثه تبرک با کسب مدال برنز مسابقات جهانی مچ‌اندازی ۲۰۲۶ در هند، افتخاری تاریخی برای ورزش ایران رقم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محدثه تبرک، بانوی شایسته و پرافتخار کشورمان، در چهل‌وهفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان مچ‌اندازی که به میزبانی هند برگزار می‌شود، با درخشش در رقابت‌های وزن ۵۵ کیلوگرم بزرگسالان، موفق به کسب مدال ارزشمند برنز شد.

این موفقیت، نخستین مدال جهانی تاریخ ایران در وزن ۵۵ کیلوگرم رده بزرگسالان به شمار می‌رود و نام محدثه تبرک را به‌عنوان بانویی تاریخ‌ساز در ورزش کشور به ثبت رساند.

تبرک با نمایشی شایسته، اراده‌ای مثال‌زدنی و مبارزه‌ای جانانه برابر رقبای قدرتمند جهانی، توانست پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را بر سکوی جهانی به اهتزاز درآورد و بار دیگر توانمندی بانوان ورزشکار ایرانی را به نمایش بگذارد.

این مدال ارزشمند، فراتر از یک نشان برنز، نمادی از تلاش، خودباوری، غیرت و غرور ملی است، افتخاری که مسیر تازه‌ای را برای مچ‌اندازی بانوان ایران در عرصه رقابت‌های بین‌المللی ترسیم می‌کند.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، فدراسیون بدنسازی
خبرهای مرتبط
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
کسب ۴۱ مدال کاروان ایران در دومین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان
غفور کارگری: پارالمپیکی‌ها اسطوره‌های برتر ورزش هستند/ رقابت در ناگویا با میزبان بازی ها تنگاتنگ است
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛
ورزشکاران مچ اندازی ایران ۳۲ مدال کسب کردند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گل گهر ۰ - ۱ آرکاداغ/ صعود نماینده ایران به مرحله بعد غیرممکن شد
نشست گل‌محمدی و قلعه‌نویی/ هماهنگی برای اردوی آبان کامل شد
۳ شکایت پرسپولیس از ابوالقاسم پور به دادسرا و کمیته اخلاق
نوجوانان ایران با برد راهی انتخابی جام ملت‌های آسیا شدند
آ. ا. ک ۲ - ۳ رئال مادرید/ کهکشانی‌ها در آتن هم کامبک زدند + فیلم
لایپزیگ ۲ - ۳ منچسترسیتی/ هالند بازهم سیتیزن‌ها را به پیروزی رساند + فیلم
نتایج کامل مسابقات لیگ قهرمانان اروپا
فنرباغچه ۳ - ۲ لیورپول/ قرمز‌ها در استانبول زمین گیر شدند + فیلم
اسلاویا پراگ ۱ - ۲ آرسنال/ صعود توپچی‌ها به رده سوم
آخرین اخبار
نتایج کامل مسابقات لیگ قهرمانان اروپا
لایپزیگ ۲ - ۳ منچسترسیتی/ هالند بازهم سیتیزن‌ها را به پیروزی رساند + فیلم
اسلاویا پراگ ۱ - ۲ آرسنال/ صعود توپچی‌ها به رده سوم
فنرباغچه ۳ - ۲ لیورپول/ قرمز‌ها در استانبول زمین گیر شدند + فیلم
آ. ا. ک ۲ - ۳ رئال مادرید/ کهکشانی‌ها در آتن هم کامبک زدند + فیلم
نوجوانان ایران با برد راهی انتخابی جام ملت‌های آسیا شدند
نشست گل‌محمدی و قلعه‌نویی/ هماهنگی برای اردوی آبان کامل شد
گل گهر ۰ - ۱ آرکاداغ/ صعود نماینده ایران به مرحله بعد غیرممکن شد
۳ شکایت پرسپولیس از ابوالقاسم پور به دادسرا و کمیته اخلاق
علی عالی پور برنز گرفت
ماشاریپوف؛ مغز متفکر استقلال در شب درخشش آسانی
جوان‌های استقلال در مسیر اعتماد سهراب؛ فرصت یا مسئولیت؟
آسانی؛ ستاره‌ای که بار هجومی استقلال را به دوش می‌کشد
تفاهم نامه همکاری فدراسیون انجمن‌های ورزشی با فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا
دومین شکست سنگین خاتون بم در لیگ قهرمانان آسیا/ نگوهیانگ کره‌شمالی۶-۱ نماینده ایران
مدال‌آوری بانوی ایرانی در مسابقات جهانی مچ‌اندازی
زمان و مکان مراسم تشییع و تدفین زنده یاد حسن حبیبی اعلام شد
اعلام برنامه دیدار‌های تدارکاتی تیم ملی ایران در بصره
جام شانگهای؛ فرصت تازه ژیمناست‌های ایران برای درخشش بین‌المللی
اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد
آرش پهالی با درخشش در المپیک جوانان، برنزی شد
نتایج پرگل و جذاب هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا
یامال پادشاه گلزنان زیر ۲۰ سال لیگ قهرمانان اروپا شد
منچستریونایتد ۳ - ۲ رم/ بازگشت تماشایی منچستریونایتد؛ کونیا اخراج شد، اما ستاره زمین ماند+فیلم
اتلتیکومادرید ۰-۲ بایرن مونیخ/صعود باواریایی‌ها به رده هشتم جدول+فیلم
از احتمال سقوط یونایتد تا تغییر محل میزبانی تراکتور
افشای مدرک پرسپولیس برای دفاع در پرونده بیفوما
گل گهر - آرکاداغ؛ شاگردان مهدی رحمتی در اندیشه اولین برد آسیایی
فاینورد ۰ - ۳ اینترمیلان/ پیروزی قاطع نراتزوری در روتردام
بارسلونا ۳ - ۰ استون ویلا/ بارسایی‌ها در نقش مدعی ظاهر شدند + فیلم