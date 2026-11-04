باشگاه خبرنگاران جوان - محدثه تبرک، بانوی شایسته و پرافتخار کشورمان، در چهل‌وهفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان مچ‌اندازی که به میزبانی هند برگزار می‌شود، با درخشش در رقابت‌های وزن ۵۵ کیلوگرم بزرگسالان، موفق به کسب مدال ارزشمند برنز شد.

این موفقیت، نخستین مدال جهانی تاریخ ایران در وزن ۵۵ کیلوگرم رده بزرگسالان به شمار می‌رود و نام محدثه تبرک را به‌عنوان بانویی تاریخ‌ساز در ورزش کشور به ثبت رساند.

تبرک با نمایشی شایسته، اراده‌ای مثال‌زدنی و مبارزه‌ای جانانه برابر رقبای قدرتمند جهانی، توانست پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را بر سکوی جهانی به اهتزاز درآورد و بار دیگر توانمندی بانوان ورزشکار ایرانی را به نمایش بگذارد.

این مدال ارزشمند، فراتر از یک نشان برنز، نمادی از تلاش، خودباوری، غیرت و غرور ملی است، افتخاری که مسیر تازه‌ای را برای مچ‌اندازی بانوان ایران در عرصه رقابت‌های بین‌المللی ترسیم می‌کند.