رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار تاکید کردند: تنها راه رسیدن به نقطۀ بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد «ایران هرچه قوی‌تر» در مسیر پیشرفت همه‌جانبه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه به مناسبت ۱۳ آبان به ‌مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار پیامی صادر کردند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«امروز، روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی و روزی است که مجموعه‌ای از نقاط عطف صف‌آرایی جبهۀ حق در مقابل جبهۀ باطل، و جبهۀ مظلوم در مقابل جبهۀ ظالم را در خود جمع نموده است. شاید بتوان گفت سیزدهم آبان امسال، ملّت ایران تکلیف خود را با امریکای جنایتکار روشن‌تر و شفّاف‌تر از هر سال دیگر می‌داند، امّا مرور ریشه‌ها، دلایل، و نقاط عطف خصومت روزافزون امریکا و صف‌آرایی مستحکم ملّت ایران در برابر آن، چراغ راه آیندۀ این مسیر است.

نقطۀ آغازین ظلم امریکا علیه ملّت ایران، به بیش از هفت دهۀ قبل می‌رسد؛ آنگاه که کودتای بیست‌وهشتم مرداد را برای استمرار چپاول منابع و سرمایه‌های ملّی خصوصاً نفت برپا کرد. دهه‌های بعدی تا پیروزی انقلاب اسلامی نیز دورانی بود که حکّام امریکا تلاش وافری برای غارت دارایی‌های ملّت ایران به‌عمل آوردند.

 در این مسیر با تأسیس ساواک و مسلّط ساختن فضای سنگین امنیّتی بر جامعه، دست حکومت جائر آن زمان را برای اقدام به سرکوب هر حرکت معترضانه‌ای بازتر کردند. در آستانۀ پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هم از انواع ترفندها برای حفظ حکومت دست‌نشاندۀ خود استفاده نمودند. از رفتار خصمانۀ آنان در دوران پس از پیروزی انقلاب عظیم ملّت ایران نیز می‌توان فهرستی طویل از اقدامات ضدّ مردمی آنان را ارائه داد که شامل حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب و کودتاگران و منافقین کوردلی که علاوه بر نخبگان علمی، سیاسی و اجتماعی، انبوهی از مردمان عادّی را با سنگدلی به شهادت می‌رساندند؛ پشتیبانی مستقیم و همه‌جانبه از حزب بعث در جنگ تحمیلی اوّل، کشتار غیرنظامیان هواپیمای مسافربری، تحریم‌های گستردۀ طولانی و سنگین اقتصادی، طرح‌ریزی و حمایت از آشوب‌ها و فتنه‌های متعدّد و حتّی پشتیبانی تسلیحاتی از آنها، ترور سردار سلیمانی قهرمان ملّی ایران و امّت اسلامی؛ دزدی اموال و دارایی‌های ملّت ایران در کشورهای مختلف؛ و سرانجام تهاجم مستقیم نظامی در جنگ‌های تحمیلی دوّم و سوّم و به شهادت رساندن جمع زیادی از نخبگان و دانشمندان و فرماندهان و خیل کثیری از مردم مظلوم ایران از نوزادان و نونهالان تا کهن‌سالان و در رأس همۀ آنها رهبر عظیم‌القدر انقلاب اسلامی قدّس‌الله نفسه‌ الزّکیّه می‌باشد.

در تمام این مراحل، سردمداران مستکبر امریکا و اذناب آن همواره به دنبال تحمیل سلطۀ خود و تسلیم ایران بوده‌اند و حتّی در آخرین نسخه‌های این زورگویی، تمامی آداب و ظواهر دروغین و فریبندۀ بین‌المللی را کنار گذاشته و وقیحانه به دنبال تجزیۀ کشور، زانو زدن ملّت، فروپاشی نظام، و نابودی تمدّن اصیل و کهن ایران هستند. و البته در هر مرحله‌ای با دیوار محکم واقعیّت میدانی و صخره‌های استوار ارادۀ ملّت غیور ایران مواجه شده و نتیجۀ محاسبات غلط و توهّمات استکباری‌شان را در سبد هزینه‌هایی سنگین بر دوش مردم امریکا و حکومت‌های دست‌نشاندۀ دولت امریکا گذاشته‌اند.

اکنون داستان دشمنی دیرینۀ امریکا با ملّت مسلمان ایران، و مقاومت غیورانۀ همۀ ایرانیان در مقابل این دشمن به جایی رسیده که نه فقط سیزدهم آبان بلکه همۀ روزها و ساعات، ایّام ایستادگی و مبارزه با شیطان بزرگ شده است. اینک صحنۀ خلیج‌ فارس خصوصاً تنگۀ هرمز همچنان‌که بطلان افسانۀ شکست‌ناپذیری امریکا را رقم زده است، ضعف و زبونی حکومت‌هایی که به نیرویی جز ملّت خویش اتّکا می‌کنند، و بی‌وفایی و عجز قدرت‌های بزرگ در دفاع از حکومت‌های دست‌نشانده‌شان را نشان می‌دهد. اِعمال مدیریّت ایران بر تنگۀ هرمز و از بین بردن پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای منطقه اگر چه عکس‌العملی به تجاوز و جنایت امریکا در جنگ تحمیلی سوّم بود، امّا در عین حال جهادی ابتدایی علیه استکبار در ابعادی منطقه‌ای نیز محسوب شده که در صورت تکرار تعدّیات، ابعاد بسیار وسیع‌تری به‌ خود خواهد گرفت.

 این نشانۀ اقتدار، در کنار وحدت ساحات جبهۀ حق و حماسه‌سازی‌های هوشمندانه و مقتدرانۀ جبهۀ مقاومت از فلسطین و لبنان تا عراق و یمن، طلیعه‌ای روشن و امیدآفرین از اعتلای پرچم جبهۀ حق و زمینه‌سازی برای نظم جدید جهانی است؛ چرا که هرگاه جبهۀ حق، توکّل و استقامت و فداکاری داشته باشد، جبهۀ باطل با هر قدرت و توان و هر که و هر چه باشد، در برابر آن تاب نخواهد آورد و عقب‌نشینی و هزیمت، فرجام قطعی آن است که اِن‌َّ الباطلَ کانَ زَهوقا.

بحمدالله ملّت ایران درس‌های بزرگی را از آموزه‌های اسلام ناب محمّدی صلّی‌الله علیه و آله و سلّم و معارف انقلاب اسلامی و مکتب رهبران حکیم خود، خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید اعلی‌الله مقامهما الشّریف به‌خوبی فراگرفته و روزبه‌روز با تحقّق وعده‌های الهی، ایمانش به حقّانیّت این راه عمیق‌تر شده است. امروز در اثر رسوایی خودساختۀ مستکبران، قدرت و سلطۀ رو به زوال امریکا در هر دو بُعد قدرت سخت نظامی و قدرت نرم بین‌المللی دچار سقوطی برگشت‌ناپذیر شده و روند فروپاشی آن تسریع گردیده است.

اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و یا تصوّر می‌کنند با امتیاز دادن به امریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملّت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند. این تصوّر باطل، ناسپاسی نسبت به فتوحات عظیمی است که ملّت مسلمان ایران در سایۀ توکّل و استقامت و مجاهدت به دست آورده است. آرزوی شیطان بزرگ، تسلیم بی‌قید و شرط ملّت ایران است و کمترین گرایش تسلیم‌آمیز به دشمن سلطه‌گر، سرمایۀ عظیمی را که به برکت خون شهدا و با فداکاری آحاد ملّت به دست آمده بر باد خواهد داد و دشمن مستکبر را برای زیاده‌خواهی بیشتر و جنگ‌ها و جسارت‌های بعدی جری‌تر خواهد کرد.

تنها راه رسیدن به نقطۀ بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد «ایران هرچه قوی‌تر» در مسیر پیشرفت همه‌جانبه بوده؛ و یکپارچگی، وحدت و انسجام اجتماعی، عنصر اصلی موفّقیّت در این مسیر می‌باشد که لازم است بر هر گفتار و کردار فردی و اجتماعی ملّت و مسئولان حاکم باشد. در این زمینه همچنان‌که حمایت‌های ملّت از مسئولان، امری لازم است، استمرار و ارتقاء توجّه مسئولان به خدمت مضاعف و جهادی و صمیمیّت با مردم و تأمین معیشت و آسایش و رشد مادّی و معنوی و حفظ عزّت و استقلال آنان نیز دارای اهمیّت است.

قشر پیشرو برای ساختن آیندۀ روشن و شکوهمند ایران عزیز، جوانان، دانشجویان، و دانش‌آموزان‌مان هستند که می‌بایست به صورت مستمر در پی تسخیر و ویران‌سازی لانۀ تاریک «یأس و ناامیدی و نشدن‌ها» و فتحِ خانۀ روشنِ «امید و ما می‌توانیم» باشند. لازمۀ این مأموریت، ورزیدگی فوق‌العاده و مجهّز شدن به انواع سلاح‌های علم و تقوا و مهارت و اخلاق و اراده و تلاش فوق‌العاده، و «هم‌عهدی» برای رسیدن به اهداف والا است.

امید است به لطف الهی و دعای سَرورمان عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشّریف، ملّت ایران پیروزی و سعادت و پیشرفت همه‌جانبه‌ای را هر چه زودتر تجربه نموده، و اسباب افول هر چه بیشتر و سریع‌تر سلطۀ شیطان بزرگ فراهم شود. اِنّهم یَرونَهُ بعیداً و نَراهُ قریباً.

سیّد مجتبی حسینی خامنه‌ای
۱۳/آبان/۱۴۰۵

برچسب ها: پیام رهبر انقلاب ، ۱۳ آبان ، مبارزه با استکبار
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
جانم فدای رهبر
رهبر عزیز هرچه سریعتر دستور ساخت بمب اتم را صادر کنید دشمن ما بمباتم دارد وبی رحم است وسابقه استفاده از بمب اتم
۶
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
آقای عزیز تر از جان مان ...
سلام و درود خدا و ملت مبعوث بر شما...
دستور قطع دائمی مذاکرات با آمریکا و دیگر زورگویان غربی را صادر بفرمایید.
سلاح اتمی نه !!!
اما دستور ساخت و تولید سلاح فرا تر از اتمی را صادر بفرمایید.
اینجا ایران است.
جانم هزاران بار به فدایت ای عزیز تر از جان ناقابل مان ...
۶
۹
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۲۱:۳۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
رهبر انقلاب بزرگترین امید ما برای مقابله با امریکا و عوامل داخلی انها هستند خداوند ایشان را برای اینده ایران و اینده نظام عدلات خواهانه و ضد استعماری نظام حفظ کند
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
سلام درود به مردان واقعی خدا که با خون خود این نظام را مستحکم تر از قبل برقرار و استوار قرار دادند
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
لبیک یا خامنه ای عزیزم
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
رضا مجدد
۱۶:۳۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
عزت و شرف و انسانیت مردم ایران رهبری معظم و سپاه و بسیج سرافراز و ارتش مقتدر میباشد،سلامتی همگی صلوات
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
جانم فدای رهبرم امام سید مجتبی حسینی خامنه ای
۱۶
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
لطفاً هر چه رهبر فرمایش می کند را گوش کنید و عمل کنید.
۱۶
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
لبیک یا خامنه ای
همینه تنها راه تثبیت پیروزی این مرز و بوم تست سلاح نامتعارف و تمام
۱۶
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
الهی فدات بشم آقاسید مجتبی حسینی خامنه‌ای خداوند متعال پشت پناه شما باشه گلم
۱۶
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
اهل حق
۱۴:۲۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
جانم فدای رهبرم،
۱۵
۳۱
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