باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال زنان خاتون بم در دومین مسابقه خود از رقابت گروه A لیگ قهرمانان آسیا امروز (چهارشنبه، ۱۳ آبان) مقابل نگوهیانگ کره‌شمالی به میدان رفت و با نتیجه پرگل ۶ بر ۱ شکست خورد.

شاگردان مرضیه جعفری در این دیدار با حریف قدرتمندی رو‌به‌رو شدند که شابقه قهرمانی در آسیا را دارد.

تیم خاتون که در اولین مسابقه ایناک کوبه لئونسا ژاپن با نتیجه ۴ بر ۱ در حالی شکست خورد که به دلیل اخراج یک بازیکن ۱۰ نفره بود. در آخرین دیدارش از دور گروهی شنبه، ۱۶ آبان مقابل آییی یاوادی میانمار رقابت می‌کند.