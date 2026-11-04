باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری شیرازی، تولیت حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) و دبیر جامعه روحانیت شیراز، در حاشیه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، با اشاره به اهمیت تاریخی و سیاسی این روز، اظهار داشت: ۱۳ آبان یادآور روحیه استقلال‌طلبی، استکبارستیزی و ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر است.

او با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه انقلابی و تقویت بصیرت در جامعه افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناخت دقیق دشمن، آگاهی از توطئه‌های جبهه استکبار و حفظ وحدت و انسجام ملی هستیم.

تولیت حرم مطهر سید علاءالدین حسین (ع) با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش‌اند تا با جنگ روانی، تبلیغاتی و ایجاد اختلاف، اراده ملت ایران را تضعیف کنند، تصریح کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که با تکیه بر ایمان، بصیرت و تبعیت از ولایت، در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها ایستادگی خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری شیرازی با تأکید بر اینکه ایستادگی در مسیر مقاومت همواره با هزینه‌ها و دشواری‌هایی همراه است، خاطرنشان کرد: گرچه مقاومت هزینه دارد، اما ملت بزرگ ایران این هزینه‌ها را با جان و دل پذیرفته و نشان داده است که برای حفظ استقلال، عزت و آرمان‌های خود، با تمام توان در برابر دشمنان ایستادگی می‌کند و هرگز از مسیر مقاومت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز همچنین بر نقش نسل جوان در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت، استقلال‌طلبی و شناخت صحیح تاریخ انقلاب به نسل جدید، از مهم‌ترین وظایف مسئولان فرهنگی و نهاد‌های دینی است.

او در پایان، حضور پرشور مردم در مراسم ۱۳ آبان را نشانه زنده بودن روحیه انقلابی و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

منبع: دبیر جامعه روحانیت شیراز