هیئت وزیران درخواست اولویت رسیدگی مجلس شورای اسلامی به لایحه اصلاح برخی قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی را تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه امروز هیئت دولت، درخواست اولویت رسیدگی مجلس شورای اسلامی به لایحه اصلاح برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی، با هدف تسریع در رفع موانع قانونی برخورد با تخلفات بازار، به تصویب هیئت وزیران رسید.

بر اساس این لایحه، اصلاحاتی برای برطرف کردن برخی خلأهای قانونی در برخورد قاطع و مؤثر با تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت، امتناع از عرضه کالا و رعایت نکردن ضوابط قیمت‌گذاری پیش‌بینی شده است.

اجرایی شدن احکام پیش‌بینی‌شده در این لایحه، منوط به تصویب نهایی آن از سوی مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی مربوط خواهد بود.

تصویب برنامه‌های پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان‌های شایع

در بخش دیگری از جلسه هیئت دولت، برنامه‌های آموزش، پیشگیری، ارزیابی عوامل خطر، غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان‌های شایع که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شده بود، به تصویب رسید.

هدف از این مصوبه، پیش‌بینی اقدامات و برنامه‌های لازم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای گسترش آموزش خودمراقبتی، انجام غربالگری منظم و تشخیص زودهنگام برخی سرطان‌های شایع دارای قابلیت پیشگیری است.

بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های مسئول باید اقدامات مرتبط با آموزش و پیشگیری و همچنین شناسایی زودهنگام بیماری را در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دنبال کنند.

تصویب لایحه همکاری گمرکی ایران با کشورهای عضو اکو

همچنین در جلسه امروز هیئت وزیران، لایحه موافقت‌نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی به تصویب رسید.

این لایحه با موضوع همکاری‌های اداری متقابل در حوزه گمرکی میان ایران و کشورهای عضو اکو در دستور کار دولت قرار گرفته بود و پس از بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: هیات دولت ، مسعود پزشکیان ، تعزیرات حکومتی
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