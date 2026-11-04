شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان ماه در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در اقصی نقاط کشور با شعار میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار برگزار شد و دانش آموزان، دانشجویان و مردم همیشه در صحنه کشورمان با حضور با شکوه خود به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند. در همین راستا مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی نیز مراسم با شکوهی برگزار کردند.

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منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

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