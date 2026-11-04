پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات می‌تواند، سیاست آمریکا در قبال رژیم اسرائیل و کمک‌های نظامی واشنگتن به تل‌آویو را با چالش روبه‌رو می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» گزارش داد شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس سنا و نمایندگان، ممکن است پیامد‌هایی فراتر از ازدست‌رفتن قدرت جمهوری‌خواهان برای رژیم تروریستی اسرائیل داشته باشد؛ زیرا این تحولات با تغییرات گسترده‌تر در مواضع حزب دموکرات درباره این رژیم تروریستی، جنگ با ایران و روابط راهبردی تل‌آویو و واشنگتن هم‌زمان شده است.

این روزنامه توضیح داد که نخستین چالش رژیم تروریستی اسرائیل به سیاست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در قبال ایران مربوط می‌شود. جنگ با ایران هزینه سیاسی آشکاری برای جمهوری‌خواهان به همراه داشته است؛ به‌طوری‌که برخی مفسران شبکه فاکس‌نیوز اذعان کردند: «اگر جنگ نبود، نتایج انتخابات صددرصد متفاوت می‌شد.» ترامپ نیز خود اعتراف کرد که «ایران بخشی از شکست جمهوری‌خواهان بود».

همچنین بر اساس نظرسنجی‌های پس از رای‌گیری، ۶۲ درصد از رای‌دهندگان با جنگ مخالفت کرده‌اند. به نوشته این روزنامه، در چنین شرایطی دو سناریو پیش روی ترامپ قرار دارد: نخست، افزایش تلاش‌های دیپلماتیک، ارائه امتیاز در مذاکرات با تهران و معرفی هرگونه توافق به‌عنوان دستاوردی برای خروج از درگیری؛ دوم، پایان‌دادن به کارزار نظامی از طریق عملیاتی کوتاه و قوی که به او امکان دهد اعلام پیروزی کند و حضور آمریکا در منطقه را کاهش دهد.

این روزنامه تاکید کرد که منافع رزیم تروریستی اسرائیل لزوما با منافع کاخ سفید در هیچ یک از این دو سناریو همسو نیست و همین مسئله می‌تواند به یکی از مهم‌ترین منابع تنش میان تل‌آویو و واشنگتن تبدیل شود.

جروزالم پست همچنین دومین چالش رژیم تروریستی اسرائیل را ترکیب کنگره آینده آمریکا دانست. انتظار می‌رود موج تازه‌ای از نمایندگان دموکرات وارد کنگره شوند که برخی از آنها مواضعی به‌شدت انتقادی نسبت به این رژیم تروریستی دارند.

این تحولات به دموکرات‌ها امکان می‌دهد ریاست کمیته‌ها و تعیین دستور کار آنها، ریاست مجلس نمایندگان و رهبری مجلس سنا را در اختیار بگیرند و زمینه برگزاری جلسات استماع، تحقیقات و ارائه طرح‌های قانونی درباره سیاست‌های رژیم تروریستی اسرائیل، جنگ غزه، کمک‌های نظامی آمریکا و روابط راهبردی دو طرف را فراهم کنند.

این روزنامه در عین حال خاطرنشان کرد که همه طرح‌های ضد صهیونیستی لزوما به قانون تبدیل نخواهند شد، اما گسترش جریان منتقد رژیم تروریستی اسرائیل و حضور آن در مراکز قدرت، تحولی است که تل‌آویو نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.

منبع: النشره

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، جنگ با ایران ، اسرائیل و آمریکا
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